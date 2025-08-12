お笑い芸人のやす子さんが映画『ジュラシック・ワールド／復活の大地』の大ヒット記念 新ジュラ夏祭りイベントに、俳優の松本若菜さん、吉川愛さん、声優の楠大典さんとともに登壇。

やす子さんは、現在、キャラ変中であることを明かしました。



本作は、1993年に映画界の巨匠スティーヴン・スピルバーグ監督の手によって産声を上げ、シリーズ全6作の世界累計興行収入9400億円を突破した「ジュラシック」シリーズの新章。「ジュラシック・ワールド／新たなる支配者」から5年後の世界を舞台に、スカーレット・ヨハンソン演じるシリーズ初の女性主人公、ゾーラ・ベネットが新たな冒険を率い、陸・海・空の3大恐竜のDNAを採取するべく‟禁断の島”に向かいます。





映画の宣伝隊長に就任しているやす子さんは、この日トレードマークの迷彩柄の浴衣姿で登場。挨拶でやす子さんは‟迷彩の浴衣を作ってもらいました。ジュラシック・ワールドの世界に行ったら、どこにいるか分からなくなっちゃいそうな浴衣です”と笑いを誘いました。



実は今回の映画に、やす子さんは、「科学者８」役で吹替え声優としても参加。科学者の役作りのためにやす子さんは‟でんじろう先生のYouTubeをたくさん見ました。ちゃんと台詞もいただいて、こけるシーンもあったんですけど、初めてなので「どひゃー」って言ったら「喜劇になっちゃうんでやめてください」って言われて、「うわー」って言っています。最初に5秒くらい映っているので良かったら見てください”とアピール。続けて、‟「はい〜」って言っちゃいそうだったんですけど、言わないようにしました”とアフレコをする上で気を付けたことを語りました。







また、作品にちなみ「復活する瞬間」について質問されると、やす子さんは‟この前、ロケで「はい〜」を言い忘れて、カンペで「はい〜」が出た時に復活しました。「言わなきゃ」ってなりました。最近言い忘れがちで、迷彩も着なくなりがちになっています。事務所の意向です。キャラ変しています”と驚きの告白をすると、‟マネージャーさん、ありがとう”と感謝を伝え、キャラ変に前向きな様子でした。



