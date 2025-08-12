藤本美貴＆庄司智春、長男との“家族ショット”に反響「ミキティに口元がそっくり」「大きくなりましたね！」
お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春（49）と妻でタレントの藤本美貴（40）が12日までに、互いに自身のインスタグラムを更新。庄司、長男と人気アーティストのコンサートに訪れたことを報告した。
【貴重写真】似てる⁉…藤本美貴＆庄司智春＆長男の“家族ショット”
藤本は「息子と3人でCreepy Nutsのライブに行ってきました」と書き出し、会場で撮影した親子ショットを公開。「楽しすぎて盛り上がりすぎて汗だくでした 最高な時間」とつづった。また庄司も自身のSNSで、親子3人でピースサインを浮かべる写真を投稿した。
この投稿には「息子くん、ミキティに口元がそっくり」「御子息大きくなりましたね！」「素敵なご家族ですね」との反響が寄せられている。
