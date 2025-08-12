らいよんチャン、マーベルヒーロー化 『ファンタスティック4』とのコラボ映像が公開
映画『ファンタスティック4：ファースト・ステップ』とMBSの「らいよんチャン」がコラボレーションした。
【動画】らいよんチャン、マーベルヒーロー化の動画
マーベル・スタジオ最新作となる『ファンタスティック4：ファースト・ステップ』は、7月25日に日米同時公開。SNSでは「家族の愛と絆を見事に描いた全てがファンタスティックな最高傑作!!」「今年のベスト映画、信じられないくらい泣いた」などの声。
同作を記念して、「4チャンネル」MBSのらいよんチャンが、4人のヒーローの特殊能力を表現したデザインとなった。
映像では、ミスター・ファンタスティックのように伸びるらいよんチャン、インビジブル・ウーマンのように目に見えないバリアを張って蚊を寄せ付けないらいよんチャン、ヒューマン・トーチのように火を操り…と思いきや「熱っ！」となるらいよんチャン、そしてザ・シングのようにらいよんチャン号を、腕をプルプルさせながら持ち上げるらいよんチャンが見られる。
【動画】らいよんチャン、マーベルヒーロー化の動画
マーベル・スタジオ最新作となる『ファンタスティック4：ファースト・ステップ』は、7月25日に日米同時公開。SNSでは「家族の愛と絆を見事に描いた全てがファンタスティックな最高傑作!!」「今年のベスト映画、信じられないくらい泣いた」などの声。
同作を記念して、「4チャンネル」MBSのらいよんチャンが、4人のヒーローの特殊能力を表現したデザインとなった。
映像では、ミスター・ファンタスティックのように伸びるらいよんチャン、インビジブル・ウーマンのように目に見えないバリアを張って蚊を寄せ付けないらいよんチャン、ヒューマン・トーチのように火を操り…と思いきや「熱っ！」となるらいよんチャン、そしてザ・シングのようにらいよんチャン号を、腕をプルプルさせながら持ち上げるらいよんチャンが見られる。