やす子、科学者の役作りで“でんじろう”視聴 アフレコで注意したのは「はい〜と言わないように」
お笑い芸人のやす子が12日、都内で行われた映画『ジュラシック・ワールド／復活の大地』の大ヒット記念 新ジュラ夏祭りイベントに参加した。
【全身ショット】黒とオレンジのシックな浴衣で登場した松本若菜
迷彩柄の浴衣で登場。髪型はアップにし、キュートなイメージのビジュアルに仕上がった。本作の宣伝隊長も務めるが科学者8役の吹替も担当している。アフレコについて問われると、やす子は「役作りのために、でんじろう先生のYouTubeをたくさん見ました！」とにっこり。転んでしまうシーンでは「初めてだったので『どひゃ〜！』と言ったら『喜劇になるのでやめてください』と言われて…」と照れ笑い浮かべながら、注意したポイントについて「『はい〜』と言わないように気をつけました。ついつい言っちゃいそうになるので」と話し、笑わせていた。
本作では、新たな主人公・ゾーラ・ベネット（スカーレット・ヨハンソン）が登場。心臓病に奇跡的な効果をもたらす新薬の開発のため、陸・海・空の3大恐竜のDNAを確保するという極秘ミッションに挑む。彼女は、傭兵ダンカン・キンケイド（マハーシャラ・アリ）、古生物学者ヘンリー・ルーミス博士（ジョナサン・ベイリー）らとともに、かつて「ジュラシック・パーク」の極秘研究施設が存在した“禁断の島”へ向かう。その島は、20種類以上の恐竜が生息し、“地球上で最も危険な場所”だった――。
イベントには、松本若菜、吉川愛、楠大典も参加した。
