アトラエ、今期経常を14％下方修正

アトラエ <6194> [東証Ｐ] が8月12日後場(15:00)に決算を発表。25年9月期第3四半期累計(24年10月-25年6月)の経常利益(非連結)は前年同期連結比32.9％増の13.3億円に拡大した。

しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の20.6億円→17.8億円に13.6％下方修正した。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の経常利益(非連結)も従来予想の13.8億円→11億円に20.2％減額した計算になる。



直近3ヵ月の実績である4-6月期(3Q)の経常利益(非連結)は前年同期連結比39.8％増の6.5億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の20.7％→31.4％に急上昇した。



※今期から非連結決算に移行。



