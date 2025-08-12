お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（48）が11日放送のテレビ朝日「くりぃむナンタラ」（月曜深夜0・15）に出演。「宝物」を明かした。

「クロちゃんを知ろう」という企画でクロちゃんに関することをクイズ形式で出題。クロちゃん自身も考えて回答し、プライベートで交流があるという元AKB48でタレントの福留光帆が答え合わせ役を担った。

「クロちゃんの宝物」というクイズで、クロちゃん自身は「三沢光晴選手を広島大学の学祭で呼んでくださって、質疑応答とかいろいろやっていたら“一番面白かった君にあげるよ”って三沢選手のジャージをもらった」とプロレスラーの三沢さんからもらったというジャージだと予想。

さらに「その日からずっと着ていて、5年くらい着ていろいろ穴が空いても着ていたんですけど、最終的に親が捨てちゃった。それはけっこう宝物でしたね」と明かし、「くりぃむしちゅー」の有田哲平から「いや捨ててんじゃん！」とツッコまれていた。

福留は正解を「前田敦子さんからもらったリラックマのネックピロー」だと明かし、ジップロックに入れて保管しているネックピローを「落ち込んでいる時にはジップロックを開けて（匂いを）かいでいらっしゃるそうです」と話していた。