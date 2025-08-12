アイドルグループ「Baby’z Breath」（ベイビーズブレス、通称ベビブレ）の蒼木柚が、スポニチ東京本社でソロインタビューに応じ、自身のアイドルの原点について語った。音楽が得意ではなかった少女は、なぜステージに立つ存在になったのか。心を揺さぶったアニメとの出会い、そして初めて目にした“あの景色”。その記憶は今も胸の奥に、衝動として宿り続けている。（「推し面」取材班）

もともと音楽は好きではなかった。友達が歌っていると「歌わないで」と言ってしまうほど、どこか距離を感じていた。そんな日常を変えたのが、スケートリンクの上で女の子たちが変身し、歌って踊るアニメ「プリティーリズム」だった。

初めて「可愛い」「かっこいい」と心が動いた。そこから少しずつ音楽に触れるようになり、中学生になると音楽番組を夢中で観るようになった。10時間を超える特番でもタイムテーブルを見ず、最初から最後までテレビの前を離れなかった。

転機となったのは、その中のワンシーン。ステージから客席を映す映像に、無数のペンライトの光が広がっていた。

「この景色を、ステージ側から見てみたい」

気づけば、そう思っていた。その景色に立てるのは、アイドルだけ。そう確信した瞬間から、夢は輪郭を持ち始めた。

もちろん、現実は甘くなかった。ダンスの経験もなく、人前でステージに立ったこともない。身内の前で趣味として踊った程度の経験しかなかったが、それでもオーディションに挑戦した。

そして今年1月、Baby’z Breathとしての活動が始まった。すべてが初めてだった。お披露目のステージで、アイドルに憧れたあの日思い描いた景色が目の前に広がっていた。「本物のステージはこんなにまぶしかったんだ」

1カ月後の初ライブ。最初の感動を上回る光景が待っていた。メンバーカラーに染まったペンライトの光。両手に何本も持って振ってくれるファンもいて、想像をはるかに超える光景に圧倒された。そのとき、新たな感情が芽生えた。「今度は、自分の色でこの景色を埋め尽くしたい」

大切にしている言葉がある。

「自分の思うような人生を全力で生きろ」

好きなアニメキャラクターがゲーム内で言っていた言葉で、アイドルになる前にLINEのステータスメッセージにもずっと入れていたほど、大事にしてきたフレーズだ。まず、自分自身が自分の人生を好きであること。それがあって初めて、他の人にも「一緒に味わってみない？」と胸を張って言える。そんなふうに、自信を持って立っていたいと思う。

好き、可愛い、かっこいい──。その直感に従って、ここまで走ってきた。理屈よりも、いつも熱が先にあった。あの日、テレビ越しに見たペンライトの海。あの光の中に、今は確かに自分がいる。