2025年8月12日、韓国・YTNによると、韓国南西部・光州広域市内のデパートなどを爆破するというテロ予告があり、警察が出動する騒ぎになった。今回の脅迫文も「日本人弁護士名義」のファックスで送られてきたという。

記事によると、韓国・人権委員会の相談センターに8日午後10時半ごろ、ソウル市内のデパート4カ所と光州広域市内のデパート1カ所に爆発物を仕掛けると脅迫するファックスが届いた。9日から10日にかけて30万〜300万発の爆弾を爆発させるとの内容で、「カラサワタカヒロ」という日本人弁護士の名前が書かれていたという。

韓国では10日にもソウル・オリンピック体操競技場へのテロ予告が寄せられ、約2000人が避難する事態となった。23年8月以降、同様の脅迫メールやファックスが40件以上届いており、同一人物による犯行とみられている。

警察は今回、通報を受けて光州警察庁管内のデパートを捜索したが、爆発物は見つからなかったという。

これを見た韓国のネットユーザーからは「警察の出動費用、デパートの営業損失、市民の精神的被害まで全て算定し、刑事処罰だけでなく金銭的損失の賠償措置も取るべき。処罰が甘いから犯罪が繰り返される」「国を混乱させるテロ犯を厳しく処罰しなければならない」「海外からも遊ばれるなんて、この国の処罰はどれだけ甘いのか」「これまで犯人を捕まえるための努力はしていたのか？」「脅迫犯を見逃し続け、社会の警戒心が薄れた時にリアルな大規模爆発事件が起きる」「背後にいる勢力まで徹底的に調べ上げてほしい」などの声が上がっている。（翻訳・編集/堂本）