ÃË»ÒU23ÆüËÜÂåÉ½¤¬¥È¥í¥ó¥È¤Ø¡ÄÍ¯Àîñ¥ÅÍ¤äÀ¥ÀîÎ°µ×¤¬¡ØGLOBL JAM 2025¡Ù¤Ë»²Àï

¡¡8·î11Æü¡¢ÃË»ÒU23ÆüËÜÂåÉ½¥Áー¥à¤Ï¾·ÂÔÂç²ñ¤Î¡ÖGLOBL JAM¡×¤Ø¸þ¤±¤¿5Æü´Ö¤ÎÄ¾Á°¹ç½É¤ò½ª¤¨¥«¥Ê¥À¤Î¥È¥í¥ó¥È¤Ø½ÐÈ¯¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¶¨²ñ¡ÊJBA¡Ë¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¹ç½É¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢Áª½Ð¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó»Ø´ø¤ò¼¹¤ëÌÖÌîÍ§Íº¡ÊÇò鷗Âç³Ø¡Ë¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤Ï¡Öº£²óÁª½Ð¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¡¢1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ØÁ÷¤ê½Ð¤¹¤³¤È¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¡£7·î¤Ë»²²Ã¤·¤¿Âè44²ó¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤ò2¾¡6ÇÔ¤Ç½ª¤¨¤¿»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö·è¤á¤¤ì¤¿1ËÜ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ä1ËÜ»ß¤á¤é¤ì¤¿¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¡¢¤Þ¤¿¤Ï1ËÜ¤Î¥¿ー¥ó¥ªー¥Ðー¤Ê¤É¤¤¤í¤ó¤ÊÇÔ°ø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¿¾ÊÅÀ¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÏÇ¯ÎðÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¥¸¥çー¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤«¤é¤Ï7¿Í¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡¢Í¯Àîñ¥ÅÍ¡Ê»°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢ÅÏîµÎâ²»Áª¼ê¡Ê¥¢¥ë¥Æ¥£ー¥êÀéÍÕ¡Ë¡¢À¥ÀîÎ°µ×¡ÊÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¡Ë¤Ê¤É¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ÇºÇÇ¯Ä¹¤È¤Ê¤ë¥È¥í¥¤¡¦¥Þー¥Õ¥£ー¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ê¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ«¡Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Áª¼ê¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎÉ¤µ¤¬½Ð¤»¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Áª¼ê¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎÉ¤µ¤äÌò³ä¤ò¤â¤Ã¤ÈÌÀ³Î¤Ë¤·¤ÆÂç²ñ¤ËÎ×¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥±¥ß¥¹¥È¥êー¤¬¹ç¤¨¤ÐÎÉ¤¤¥Áー¥à¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£¤Î¾õ¶·¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤ÏÆüËÜ»þ´Ö13Æü24»þ30Ê¬¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¸¥çー¥¸¥¿¥¦¥óÂç³Ø¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£ÌÖÌîHC¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤óÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¡¢»î¹ç¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¤â¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¤â¡¢°ì¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Î¾¡Éé¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¢¡¢£2025Ç¯ÅÙÃË»ÒU23ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ðー
¡ãÁª¼ê¡ä
¥È¥í¥¤¡¦¥Þー¥Õ¥£ー¥¸¥å¥Ë¥¢¡ÊSG¡¦SF¡¿193¥»¥ó¥Á¡¿22ºÐ¡¿¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ«¡Ë
º´Æ£ÎÃÀ®¡ÊPG¡¿173¥»¥ó¥Á¡¿22ºÐ¡¿Çò鷗Âç³Ø¡Ë
Í¯Àîñ¥ÅÍ¡ÊPG¡¿194¥»¥ó¥Á¡¿21ºÐ¡¿»°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë
¾®ß·ÈôÍª¡ÊSF¡¿190¥»¥ó¥Á¡¿20ºÐ¡¿Ì¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º¡Ë
¹À¥Þ«À¸¡ÊSG¡¿189¥»¥ó¥Á¡¿20ºÐ¡¿ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¡Ë
ÃæÀîÃÎÄê¿¿¡ÊPF¡¿192¥»¥ó¥Á¡¿20ºÐ¡¿Åì³¤Âç³Ø¡Ë
À±Àî³«À»¡ÊSF¡¿194¥»¥ó¥Á¡¿20ºÐ¡¿±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë
¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¥·¥çー¥óè½²»¡ÊPF¡¿197¥»¥ó¥Á¡¿20ºÐ¡¿Çò鷗Âç³Ø¡Ë
ÀîÅçÍªæÆ¡ÊPF¡¿200¥»¥ó¥Á¡¿20ºÐ¡¿¥·¥¢¥È¥ëÂç³Ø¡Ë
ÅÏîµÎâ²»¡ÊC¡¿206¥»¥ó¥Á¡¿19ºÐ¡¿¥¢¥ë¥Æ¥£―¥êÀéÍÕ¡Ë
À¥ÀîÎ°µ×¡ÊPG¡¿185¥»¥ó¥Á¡¿18ºÐ¡¿ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¡Ë
½½ÊÖæÆÎ¤¡ÊSF¡¿193¥»¥ó¥Á¡¿18ºÐ¡¿Åì³¤Âç³Ø¡Ë
¡ã¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ä
¥Áー¥à¥êー¥Àー¡§¾¾Æ£µ®½©¡ÊÃæµþÂç³Ø¡Ë
¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¡§ÌÖÌîÍ§Íº¡ÊÇò鷗Âç³Ø¡Ë
¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¥³ー¥Á¡§º´Æ£¸¼¡¡ÊÀîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹¡Ë
¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³ー¥Á¡§¾®Àî¿Ìé¡ÊÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¡Ë
¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³ー¥Á¡§Ä®ÅÄÍÎ²ð¡ÊÀçÂæ89ERS¡Ë
¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³ー¥Á¡§ÊÒÊ÷ÁïÂÀ¡ÊÊ¡²¬Âç³ØÉíÂ°Âç¹ê¹âÅù³Ø¹»¡Ë
¥¹¥Ýー¥Ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥³ー¥Á¡§±±°æÃÒÍÎ¡ÊJBA¡Ë
¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥È¥ìー¥Êー¡§²®Ìî¤Þ¤æ¤ß¡ÊJBA¡Ë
¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥È¥ìー¥Êー¡§Ôü»³ÃÒÌé¡Ê¥¢¥¤¡¦¥¹¥Ýー¥ÄÀÜ¹ü±¡¡Ë
¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡§¹ÓÀîÅ¯»Ë¡ÊÎ°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹¡Ë
¥Áー¥à¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡§髙ÌÚÊâ¹¬¡ÊJBA¡Ë
¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥Áー¥à¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡§¾®ÀîÎÜ²»¡ÊÇò鷗Âç³Ø¡Ë
¢¨½êÂ°¤Ï8·î12Æü¸½ºß
¢¡¢£GLOBL JAM 2025 Canada Toronto¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
8·î13Æü ¸½ÃÏ»þ´Ö11»þ30Ê¬～¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü24»þ30Ê¬～¡Ëvs¥¸¥çー¥¸¥¿¥¦¥óÂç³Ø
8·î14Æü Æ±14»þ00Ê¬～¡ÊÆ±15Æü3»þ00Ê¬～¡Ëvs¥Ö¥é¥¸¥ë
8·î16Æü Æ±18»þ00Ê¬～¡ÊÆ±17Æü7»þ00Ê¬～¡Ëvs¥«¥Ê¥À
8·î17Æü Æ±20»þ00Ê¬～¡ÊÆ±18Æü9»þ00Ê¬～¡Ë·è¾¡Àï
