timelesz松島聡、HYDE風ロックメイクで雰囲気ガラリ「かっこよすぎる」「普段とのギャップがえぐい」と反響
【モデルプレス＝2025/08/12】timelesz（タイムレス）の松島聡が8月11日、自身のInstagramを更新。L'Arc〜en〜CielのHYDEをテーマにしたメイクを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】松島聡、HYDE風ロックメイクで大胆チェンジ
10日に開催されたライブ「HYDE [INSIDE] LIVE 2025 WORLD TOUR BEAUTY & THE BEAST」に参加した松島。「瞬発的に生まれる即興芸術といいますか。美しいんですよ…暴れて、乱れていく姿さえも」とHYDEのライブの感想を記している。
また「楽しむ時も本気がいいので、ガッツリヘアメイク。“HYDEの日”という事で祝福モード全開」と、前髪の一部を編み込みにし、目にはHYDE風のアイメイクに青いコンタクト、顔には「HYDE」の文字をタトゥーメイクするなど、本格的なメイクアップを施す様子を動画で投稿。「メイクさんの技術力が凄すぎる…」と感嘆の声も綴っている。
この投稿には「かっこよすぎる！」「雰囲気違う」「ロックなHYDE聡ちゃん、最高」「普段とのギャップがえぐい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】松島聡、HYDE風ロックメイクで大胆チェンジ
◆timelesz松島聡、HYDE風ロックメイク変身動画を公開
10日に開催されたライブ「HYDE [INSIDE] LIVE 2025 WORLD TOUR BEAUTY & THE BEAST」に参加した松島。「瞬発的に生まれる即興芸術といいますか。美しいんですよ…暴れて、乱れていく姿さえも」とHYDEのライブの感想を記している。
この投稿には「かっこよすぎる！」「雰囲気違う」「ロックなHYDE聡ちゃん、最高」「普段とのギャップがえぐい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】