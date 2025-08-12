「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１２日午後２時現在で、ヤクルト本社<2267.T>が「買い予想数上昇」で４位となっている。



同社は７月２９日、２６年３月期通期の連結業績予想を下方修正した。売上高を５０６０億円から４９５０億円（前期比０．９％減）へ、営業利益を５８５億円から５３５億円（同３．４％減）へ、純利益を４９０億円から４５５億円（同０．１％減）へ修正し、増益予想から一転して減益予想とした。国内の飲料及び食品製造販売において、物価高による購買意欲低下の影響などから「ヤクルト１０００シリーズ」をはじめとする乳製品の販売が従来予想を下回る見通しであることが要因。また、海外の飲料及び食品製造販売において、為替レートが想定よりも円高となっていることも響くという。なお、同時に発表した第１四半期（４～６月）決算は、売上高１１６５億８６００万円（前年同期比４．９％減）、営業利益１０９億６００万円（同３２．２％減）、純利益１１５億９７００万円（同１７．７％減）だった。



下方修正を受けて株価は急落し、８月７日には年初来安値２３６６．５円をつけたが、２３００円前後はここ１０年ほどのスパンでみても底値であり下げ過ぎ感も台頭。また、日本時間８日朝に発表されたＭＳＣＩの定期銘柄入れ替えで除外候補に挙げられていたものの、採用が維持されたことも支援となって反発機運を高めており、これが買い予想数の上昇につながっているようだ。



