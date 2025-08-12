15時の日経平均は919円高の4万2740円、アドテストが172.88円押し上げ 15時の日経平均は919円高の4万2740円、アドテストが172.88円押し上げ

12日15時現在の日経平均株価は前週末比919.85円（2.20％）高の4万2740.33円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1017、値下がりは555、変わらずは47と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を172.88円押し上げている。次いでファストリ <9983>が161.26円、ＳＢＧ <9984>が143.84円、コナミＧ <9766>が28.70円、ＫＤＤＩ <9433>が27.15円と続く。



マイナス寄与度は14.05円の押し下げでオリンパス <7733>がトップ。以下、ＴＯＰＰＡＮ <7911>が6.75円、味の素 <2802>が4.32円、ＮＸＨＤ <9147>が4.24円、任天堂 <7974>が4.22円と続いている。



業種別では33業種中28業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、銀行、ゴム製品、非鉄金属と続く。値下がり上位には石油・石炭、その他製品、パルプ・紙が並んでいる。



※15時0分15秒時点



