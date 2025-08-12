ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、就寝時はもちろん夏祭りにも着て行くことができる「キッズダブルガーゼかぶりフリル甚平パジャマ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ミニー＆デイジー／ミニーマウス／アナと雪の女王」キッズダブルガーゼかぶりフリル甚平パジャマ

© Disney

価格：各3,490円（税込）

サイズ：100、110、120、130、140、150

トップス：【前】100、110サイズのみ胸元スナップボタン留め

ボトムス：【ウエスト】総ゴム、ゴム取替え口有り

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

キャラクターデザインがキュートな甚平パジャマ。

ボトムはフリル女の子らしいショートパンツになっています！

また、すっぽりかぶるタイプなので着脱が簡単にでき、眠っている間に前がはだける心配がありません。

デザインは全部で3種類がラインナップ。

ミニー＆デイジー（あさがお）

© Disney

「ミニーマウス」と「デイジーダック」デザインの甚平パジャマ。

カラフルに、そして大きく描かれたあさがおのアートがインパクト抜群です☆

© Disney

背面にはストライプ柄も。

「ミニーマウス」と「デイジーダック」は淡いタッチで表現されています。

ミニーマウス（絞り柄）

© Disney

「ミニーマウス」デザインの甚平パジャマ。

くすみがかったピンク色が基調で大人っぽい雰囲気！

© Disney

お花の模様がレトロな雰囲気で素敵☆

繊細なタッチで手書き風にデザインされた「ミニーマウス」のアートもアクセントになっています。

アナと雪の女王（小紋柄）

© Disney

『アナと雪の女王』デザインの甚平パジャマ。

水色をベースに、雪の結晶なども散りばめられ、物語の世界観たっぷりです☆

© Disney

「アナ」と「エルサ」は横顔のシルエットでデザインされています。

全体的に涼しげな色合いでまとめられ、見た目も爽やか☆

© Disney

身生地はふんわりとした綿100％のダブルガーゼ素材を使用。

汗を吸ってくれるので、暑い夜も快適！

© Disney

また100サイズと110サイズのみ、胸元がスナップボタン留めになっています。

涼しくてかわいい、夏の定番アイテム。

就寝時はもちろん夏祭りにも着て行くことができる、ディズニーデザイン「キッズダブルガーゼかぶりフリル甚平パジャマ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！

