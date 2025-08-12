ミニー＆デイジーや『アナと雪の女王』！ベルメゾン ディズニー「キッズダブルガーゼかぶりフリル甚平パジャマ」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、就寝時はもちろん夏祭りにも着て行くことができる「キッズダブルガーゼかぶりフリル甚平パジャマ」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「ミニー＆デイジー／ミニーマウス／アナと雪の女王」キッズダブルガーゼかぶりフリル甚平パジャマ
© Disney
価格：各3,490円（税込）
サイズ：100、110、120、130、140、150
トップス：【前】100、110サイズのみ胸元スナップボタン留め
ボトムス：【ウエスト】総ゴム、ゴム取替え口有り
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
キャラクターデザインがキュートな甚平パジャマ。
ボトムはフリル女の子らしいショートパンツになっています！
また、すっぽりかぶるタイプなので着脱が簡単にでき、眠っている間に前がはだける心配がありません。
デザインは全部で3種類がラインナップ。
ミニー＆デイジー（あさがお）
「ミニーマウス」と「デイジーダック」デザインの甚平パジャマ。
カラフルに、そして大きく描かれたあさがおのアートがインパクト抜群です☆
背面にはストライプ柄も。
「ミニーマウス」と「デイジーダック」は淡いタッチで表現されています。
ミニーマウス（絞り柄）
「ミニーマウス」デザインの甚平パジャマ。
くすみがかったピンク色が基調で大人っぽい雰囲気！
お花の模様がレトロな雰囲気で素敵☆
繊細なタッチで手書き風にデザインされた「ミニーマウス」のアートもアクセントになっています。
アナと雪の女王（小紋柄）
『アナと雪の女王』デザインの甚平パジャマ。
水色をベースに、雪の結晶なども散りばめられ、物語の世界観たっぷりです☆
「アナ」と「エルサ」は横顔のシルエットでデザインされています。
全体的に涼しげな色合いでまとめられ、見た目も爽やか☆
身生地はふんわりとした綿100％のダブルガーゼ素材を使用。
汗を吸ってくれるので、暑い夜も快適！
また100サイズと110サイズのみ、胸元がスナップボタン留めになっています。
涼しくてかわいい、夏の定番アイテム。
就寝時はもちろん夏祭りにも着て行くことができる、ディズニーデザイン「キッズダブルガーゼかぶりフリル甚平パジャマ」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！
