第107回全国高校野球選手権

11日に行われた第107回全国高校野球選手権（甲子園）で、日大三（西東京）は豊橋中央（愛知）と対戦し、3-2で競り勝った。ネット上では両軍ピッチャーが話題に。アントニオ猪木さんを彷彿とさせた豊橋中央の高橋大喜地（だいきち）投手（3年）の表情に対し、日大三のエース近藤優樹投手（3年）もピンチの局面でまさかのリアクションを見せていた。

近藤がファンを驚かせたのは、2-2の同点で迎えた7回の場面。2死満塁の大ピンチを迎えたが、マウンド上ではこの窮地に動じず、笑顔のリアクション。さらに、豊橋中央のスタンドから流れる応援曲に合わせて口ずさむ“強メンタル”を見せた。

X上のファンからは「メンタルバケモンすぎるw」「口ずさみながら投げててビビった」「満塁の大ピンチなのにメンタル強強すぎ」「肝っ玉座ってるすごい子がでたな」「このメンタルすげー」と、驚きの声が続々と上がった。

近藤がこの回を無失点に抑えてピンチを脱すると、日大三は8回に4番・田中が左翼席へ決勝ソロを放ち、初戦を突破。3回戦（16日）では高川学園（山口）と激突する。



（THE ANSWER編集部）