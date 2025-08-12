45周年を記念して特別な小えび天ぷら入り！東洋水産「マルちゃん　緑のたぬき天そば　45周年記念商品」

東洋水産では、カップ入り即席麺「マルちゃん 緑のたぬき天そば 45周年記念商品」を2025年8月25日(月)より、全国にて新発売！

東洋水産「マルちゃん 緑のたぬき天そば 45周年記念商品」

マルちゃん 緑のたぬき天そば 45周年記念商品 東

内容量 ：100g(めん72g)

JANコード ：4901990381703

荷姿 ：12食入り1ケース

希望小売価格：236円(税抜き)

販売ルート ：量販店、一般小売店 他

発売日 ：2025年8月25日(月)

発売地区 ：北海道、東北、関東、信越、静岡、中京地区

マルちゃん 緑のたぬき天そば 45周年記念商品 西

JANコード ：4901990381727

発売地区 ：北陸、近畿、中国、四国、九州、沖縄地区

東洋水産では、カップ入り即席麺「マルちゃん 緑のたぬき天そば 45周年記念商品」を2025年8月25日(月)より、全国にて新発売します。

なめらかでのどごしの良いそばと、かつお節のだしをベースに、醤油と砂糖で仕立てた和風つゆがマッチします。

つゆは、東日本・西日本の嗜好に合わせただしを使用しています。

具材の天ぷらは、トッピングの小えび天をいつもよりサイズアップし、えびパウダーを衣に配合したえびの旨みが味わえる特別仕様です。

特徴

【東】

めん：なめらかで弾力のある、食べやすい太さのそば。

つゆ：かつお節のだしをベースに、濃口の醤油と砂糖で

バランスよく仕上げた関東風のそばつゆ。

七味唐辛子入り。

具材：小えび天ぷら、かまぼこ、ねぎ。

【西】

めん：なめらかで弾力のある、食べやすい太さのそば。

つゆ：かつお節のだしをベースに、宗田かつお節・昆布・煮干しをあわせて

醤油と砂糖でバランスよく仕上げた西向けのそばつゆ。

七味唐辛子入り。

具材：小えび天ぷら、かまぼこ、ねぎ。

