大人のオシャレは“この色”で！【GU】周りと差がつく！「ブラウンアイテム」

軽やかな色味で爽やかなコーデを作るのも良いけど、大人っぽさを演出するなら断然ブラウンがおすすめ。落ち着いた印象を与えるカラーは、大人女性のコーデで積極的に取り入れたいところ。そこで今回は【GU（ジーユー）】でゲットしたい、今季イチオシの「ブラウンアイテム」をご紹介。夏から秋へのスイッチコーデでも活躍しそうです。

カジュアルコーデもブラウンで上品さアップ

【GU】「タックワイドパンツ」\2,990（税込）

Tシャツとパンツのワンツーコーデも、落ち着き感のあるカラーを組み合わせれば大人っぽい印象に。タックワイドパンツはセンタープレスとツータック入りできれいめにはきやすいので、シンプルな着こなしでもサマ見えを狙えます。小物はブラックで統一してきちんと感や洗練された雰囲気を演出。秋口はジャケットを合わせる着こなしもおすすめです。

ブラウンの足元でコーデに差をつける

【GU】「ダブルシューレースフラットスニーカー」\2,990（税込）

丸紐と平紐のダブルのシューレースがアクセントのブラウンスニーカー。高見えが狙えるスエード調素材もポイントで、コーデに上品さをプラスできそう。インフルエンサーの@marino12131さんは「軽くて楽ちん 歩きやすさも抜群」とコメントしており、使い勝手も良さそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@say011様、@marino12131様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M