Snow Manラウール、深澤辰哉出演「誘拐の日」に差し入れ「メンバー愛すごい」「ふかラウ愛しい」の声
【モデルプレス＝2025/08/12】Snow Manの深澤辰哉が出演するテレビ朝日系ドラマ「誘拐の日」（毎週火曜よる9時〜）の公式Instagramが12日に更新され、ラウールからの差し入れを公開した。
【写真】Snow Manラウール、深澤辰哉ドラマ現場に差し入れ
投稿では「＃ラウール（＃Snow Man）様よりお団子の差し入れをいただきました」という言葉とともにお団子のたくさん積まれたテーブルの横で笑顔でピースサインをする深澤のショットを公開。「深澤さんの食べたかったみたらしだんごぉぉぉ！！無事にお団子食べられました」と綴られた。
そして深澤も11日に自身のInstagramストーリーズを更新し、「ラウ！差し入れありがと」と笑顔の絵文字付きでラウールへの感謝を伝えた。
「誘拐の日」公式Instagramでは、9日にもSnow Manの岩本照からミルクティーの差し入れがあったことが報告されている。
この投稿に、ファンからは「メンバー愛すごい」「ふかラウ（深澤＆ラウール）愛しい」「メンバー同士の差し入れ素敵」「ドラマの合間ぬって差し入れしてるの愛を感じる」「ふっかさん念願のみたらしだんご食べられてよかった」などと反響が上がっている。
本作は、心やさしきマヌケな誘拐犯×記憶喪失の天才少女という奇妙な凸凹バディが次々と襲いかかる危機を乗りこえながら犯人捜し＆逃亡劇を繰り広げる“巻き込まれ型ヒューマンミステリー”。韓国で人気を博した同名ドラマを【脚本・丑尾健太郎氏】×【演出・深川栄洋氏】という最強布陣が日本オリジナルのノンストップエンターテインメントへと昇華させる。（modelpress編集部）
