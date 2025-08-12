藤森慎吾、愛娘の結婚に拒否反応 芸人相手は条件付き「1年目から大ブレイクしてれば」
お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾が12日、都内で行われたABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー『GIRL or LADY シーズン2』（24日スタート 毎週日曜 後9：00）の取材会に出席し、愛娘の結婚の条件について明かした。
【集合ショット】誇らしげな顔を浮かべるアンミカ＆藤森慎吾ら
取材会には藤森のほか、アンミカ、若槻千夏、平祐奈が参加。自身の娘に伝えたい結婚の条件を聞かれ、藤森は「（娘が）生まれるまで考えもしなかったですけど、すでにいやだなと思っちゃってますね。将来のことを考えると。ちゃんとした相手に巡り合ってほしい」と本音を吐露しつつ、「条件難しいですね。自分を棚に上げて言えないんで…」と苦笑い。「芸人さんは？」と問われると、「いやだいやだ」と全力で拒否。「経済力があればいいですけど、劇場で彼を好きになって、彼を応援したいなんて言ったら絶対許さない」と率直に語った。
また「僕らみたいに1年目から大ブレイクしてればいいんですけど」と自身の稀有なキャリアを例にあげつつ、「下積みの子は不安は不安ですよね」とポツリ。「すてきな人間性を見極めてほしいですよね」と願った。
本番組は、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリー。世代の異なる女性たちが、結婚への「憧れ」と「現実」に正面から向き合い、それぞれの人生観や価値観が交差する恋の行方を追いかける。年齢もバックグラウンドも異なる8人の女性たちが、悩みや葛藤を乗り越えながら自分らしい幸せを探す。
MCには、前シーズンでもMCを務めたモデルでタレントのアンミカ、タレントの若槻千夏に加え、藤森、俳優の平祐奈が決定した。20代“ガール”と30代“レディ”が、「結婚」という人生最大の選択を前に本音ダダ漏れでぶつかりながら、何より自分自身と向き合う。
