「感動しました」松井裕樹投手の妻・石橋杏奈、5歳長女が乗り越えたサンディエゴでの“試練”を告白
米大リーグ（MLB）・パドレスの松井裕樹投手（29）の妻で、俳優の石橋杏奈（33）が12日、自身のインスタグラムを更新。長女（5）のカルフォルニアでの苦悩を告白した。
【写真】石橋杏奈が公開した長女が英語で書いた手紙 ※2枚目
石橋は「Kindergarten」と題し、長女がキンダーガーデン（幼稚園）に進学したことを報告。続けて「昨年San Diegoに来たばかりの頃は英語が話せないことで元気がない時期もあった娘」と書き出し、異国の地で長女が乗り越えた試練を明かした。
「英語が話せないことにとてもストレスを感じていました」「話すことが大好きな娘にとってコミュニケーションが取れないことは本当に辛いことだったと思います」とつづり、ショックを受けたという長女が持ち歩くポケトークの履歴にあった「英語が喋れないからいやです」と表示された画面をアップしている。
しかし、言葉の壁に苦戦しても「プレイデートをしたいからと自分からお友だちに手紙を書いたり 積極的に溶け込もうとしていく娘の姿には圧倒されました」と、長女が英語で書いた手紙の写真を披露。「今では私も意味がわからないくらいお話できるようになって 頼もしく成長してくれています」と、困難を乗り越えた現在の姿にうれしそうな様子を見せた。
頼もしい長女の姿に「どんどん成長していく娘の姿に感動しながら私も負けてられないぞー！と奮い立った朝 これからも彼女の背中をそっと押しながら見守ります」とコメントしている。
この投稿にファンからは「朝からグッときました」「感動しました」「杏奈ちゃんも子どもちゃん達も偉すぎる」などと反響が集まっていた。
石橋は、松井と2018年に結婚。20年5月に第1子となる女児、22年10月に第2子となる男児の出産、4月に第3子となる女児の出産を発表している。
