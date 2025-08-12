ÅÄÂ¼Î¼¡¡¥í¥ó¥Ö¡¼²ò»¶¸å¤â¡Ö¥Ñ¥Ã¤È¸À¤¦¤Æ¤â¤¦¤¿¡×¤³¤ÈÌÀ¤«¤¹¡¡¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤â¶¦´¶¡ÖÈá¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¸µ¥í¥ó¥É¥ó¥Ö¡¼¥Ä£±¹æ£²¹æ¤ÎÅÄÂ¼Î¼¤¬£±£²ÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤Î¡ô¤Õ¤é¤Ã¤È¡×¤Ë½Ð±é¡£¥³¥ó¥Ó²ò»¶¸å¡¢´·¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥³¥ó¥Ó¤Ï£¶·î£²£´ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¥Ï¡¼¥Ä¡×¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢ÁêÊý¡¦ÅÄÂ¼½ß¤È¤È¤â¤Ë²ò»¶¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Î¼¤Ï¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡££Í£Ã¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡×¸þ°æ·Å¤Ï¡ÖËÜÆü¤Î¥²¥¹¥È¤Ïà¸µá¥í¥ó¥É¥ó¥Ö¡¼¥Ä£±¹æ£²¹æ¤ÎÅÄÂ¼Î¼¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡Ö¸µ¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¸À¤¤Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡×¤ÈÅÇÏª¡£¡Ö¥³¥³¥ê¥³¡×ÅÄÃæÄ¾¼ù¤â¡Ö¤½¤¦¤Í¡£¸µ¤¬ÉÕ¤¯¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡Î¼¤â¡Ö¤³¤ì¡¢¥Ñ¥Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡£º£Æü¤â£Ô£Â£Ó¤Î¼õÉÕ¤Ç¡¢¥Ñ¥Ã¤È¸À¤¦¤Æ¤â¤¦¤¿¡£Ì¾Á°¤Î³ÎÇ§¤ò¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¡Ø¥í¥ó¥É¥ó¥Ö¡¼¥Ä¡Ä¤¢¤Ã¡Ù¡£¥Ï¥Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¸þ°æ¤Ï¡ÖÈá¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê£³£²Ç¯¡Ë»È¤¤Â³¤±¤¿¼«¸Ê¾Ò²ð¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡×¤È¶¦´¶¤·¤¿¡£