ドジャースの山本由伸投手（２６）は１１日（日本時間１２日）に敵地アナハイムでのエンゼルス戦に先発し、４回２／３を投げ、６安打６失点、６三振６四死球で８敗目（１０勝）を喫した。打者２５人に９９球。防御率２・８４。チームは終盤の追い上げも実らず４―７で２連敗。地区２位パドレスと１ゲーム差となった。

中７日でのマウンド、エンゼルス戦は初登板だ。初回先頭、ネトに初球の外角低めの９５・９マイルのシンカーを捉えられ、右中間に先制ソロを運ばれた。一死後、トラウト、ウォードを連続四球で歩かせると、５番モンカダに初球、外角低めのカーブを痛烈なライナーで右翼線に運び、２点目を失った。しかし、一死一、三塁のピンチは後続を抑え、さらなる追加点は許さななかった。

２回は２者連続三振で二死を奪った後、ネトを歩かせたが、続くシャヌエルの打席でスタートを切ったところ、二塁へ送球し盗塁死とした。

３回は二死後、ウォードを歩かせるもモンカダを二ゴロに打ち取り無失点。４回は先頭アデルをカウント１―２から外角高めのフォーシームで空振り三振。アデルはピッチクロック違反で１ストライク目をとられたことが納得行かなかったようでベンチに戻る際に球審に文句を言ったことが、暴言ととられ、退場処分となった。レンヒーフォを中飛、ダーノーを見逃し三振を奪って、初の三者凡退で終えた。

しかし、５回に捕まった。先頭テオドシアにカーブを右前打、続くネトに左前打、さらにシャヌエルに２ストライクから死球で無死満塁。３番トラウトにスプリットを右前に運ばれ０―４とされ、なおも無死一、二塁とピンチは続く。ウォードに三ゴロを打たせるも併殺はとれず。モンカダの右前適時打、カンペロの遊ゴロで０―６とされ、レンヒーフォを歩かせたところで交代となった。ベンチに戻ると下を向いた。

試合前の時点で地区２位のパドレスに２ゲーム差と接近されていただけに落とすわけにはいかない試合。おまけに中７日と十分な休養をもらっていただけに山本の悔しさは倍増だろう。晴らすことができるのはマウンドだけ。次回登板で白星という結果を出すしかない。