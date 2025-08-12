お笑いコンビ「ココリコ」の田中直樹（54）が12日放送のTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）に生出演。かつて付き合っていると噂された意外すぎる人物を明かす場面があった。

この日のゲストが元「ロンドンブーツ1号2号」の田村亮。亮は田中とはデビュー当時から「31年」の仲だといい、パーソナリティーのお笑いトリオ「パンサー」の向井慧から「ファーストインパクトは覚えていますか？」と聞かれた田中は「ファーストインパクト覚えてる？長髪だったのは覚えてますね」と回顧。亮も「ロン毛です。金髪でもない、ロン毛。ロン毛から丸坊主」と応じた。

「最初のインパクトは正直覚えてないねん」と田中。「結構ほんとデビュー当時から家も近かったんですよ。明大前に住んでて、当時、俺、代田橋で、ほんと歩いて行けるような距離感で、亮さんのほうが売れるの早かったけど、劇場も出てたから、2、3年はほぼほぼ週に2、3回の劇場出番やったから。バイクで来てたんですよ、劇場まで。で、出番終わったらバイクの後ろ乗っけてもらって、家の近所まで降ろしてもらったりとか」と振り返った。

「行き帰りとかも結構一緒になることが多かったから、付き合ってるって噂が…」と告白。「30年ぐらい前に、二人をテーマにした、同人誌が。ボーイズラブ」とBLの同人誌が出ていたと明かした。

田中は「勝手にそうやって書いて、本も作ってる人もいたのよ、素人さんに」と苦笑。亮も「コミケとかで今やったりやってるような、あんなのもっと前、コミケとかやってる前にどこで出回ってたかわからへんねんけど、それありましたよね。なんでか分からんけど」と明かした。