「台風11号」は今どこに？

気象庁によりますと、台風１１号は、きょう（１２日）正午には沖縄の南にあって、１時間におよそ２５キロの速さで西へ進んでいます。

▼【画像を見る】台風はどこへ？全国各地の16日間天気シミュレーション

中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４５メートル

中心から半径７５キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。

また、中心の北東側２８０キロ以内と南西側２２０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

今後の進路予想は【画像①】の通りです。

今後の進路はどうなる？

台風の中心は、



あす（１３日）午前０時には石垣島の南約２９０キロ

中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４５メートル



あす（１３日）正午には石垣島の南西約３２０キロで強い台風になり、

中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３５メートル、

最大瞬間風速は５０メートル



あさって（１４日）午前９時には華南

中心の気圧は９９８ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートル



台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、

１５日午前９時には華南、

中心の気圧は１００２ヘクトパスカル、



が予想されます。

全国各地の天気への影響は？

今後の天気への影響はどうなるのか、【画像②～⑨】は全国各地の今後16日間の天気の予想です。

今後の情報に注意してください。