【台風情報】「台風11号（ポードル）」今後の進路は？【台風いつどこへ？今後16日間の天気予報シミュレーション 気象庁 12日午後2時45分更新】
「台風11号」は今どこに？
気象庁によりますと、台風１１号は、きょう（１２日）正午には沖縄の南にあって、１時間におよそ２５キロの速さで西へ進んでいます。
▼【画像を見る】台風はどこへ？全国各地の16日間天気シミュレーション
中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は３０メートル、
最大瞬間風速は４５メートル
中心から半径７５キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。
また、中心の北東側２８０キロ以内と南西側２２０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。
今後の進路予想は【画像①】の通りです。
今後の進路はどうなる？
台風の中心は、
あす（１３日）午前０時には石垣島の南約２９０キロ
中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は３０メートル、
最大瞬間風速は４５メートル
あす（１３日）正午には石垣島の南西約３２０キロで強い台風になり、
中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は３５メートル、
最大瞬間風速は５０メートル
あさって（１４日）午前９時には華南
中心の気圧は９９８ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は１８メートル、
最大瞬間風速は２５メートル
台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、
１５日午前９時には華南、
中心の気圧は１００２ヘクトパスカル、
が予想されます。
全国各地の天気への影響は？
今後の天気への影響はどうなるのか、【画像②～⑨】は全国各地の今後16日間の天気の予想です。
今後の情報に注意してください。