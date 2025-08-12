マジシャンKiLaが12日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。マジック1件に100万円で購入する声をかけられたことがあると明かした。

MCハライチ澤部佑から「いったい、マジックどれぐらいあるんですか」と問われて「持っている数がそんなではないんですけど、知識として入れているのは2000〜3000は」と頭部を指さして答え「で、その中でパッとレギュラー的にやるネタは、まあ100ちょっとはある」と返した。

神田愛花から「ご自身で考えるんですか」と聞かれると「考えるものもあるし、マジシャン同士でシェアしている…そういったものもある」と明かした。澤部から「タネちょっと教えてよ、お金払うから、とか」と尋ねられて「そんなんばっかりです」と、種明かしを求められるケースも多いと話し「何でも金で解決しようとする」とチクリと刺した。

ハライチ岩井勇気から「とんでもないお金を積まれたこともあるんですか」との質問には「ひとネタで100万（円）出すからー、とかも全然あります」と答えた。澤部が「それは同業者にってことですか」と聞かれて「同業者じゃなくって、普通の人で。あー、でも、同業者がお金で買いたい、ってのもいらっしゃいました」と答えた。