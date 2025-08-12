「入り切りするより安いから」と24時間エアコンを稼働しています。日中は仕事で家にいないのですが、それでもつけていた方がいいの？

「つけっぱなし＝安い」は本当？ 実は条件次第

まず大前提として、「つけっぱなしの方が安い」といわれる理由は、エアコンの起動時に一時的に大きな電力を使うからです。設定温度まで一気に部屋を冷やす（または暖める）ときに最も電力を消費し、あとは温度をキープするための最小限の電力で運転する仕組みになっています。

そのため、短時間の外出（30分～1時間程度）なら、切るよりつけっぱなしの方が電気代が安くなるケースがあります。ただし、これが数時間以上の不在となると話は別です。



【結論】日中ずっと不在ならエアコンは消した方が安い

日中に仕事で6～10時間家を空けるというようなケースでは、エアコンをつけっぱなしにすると電気代は確実に高くなります。実際に、ある企業が行った実験でも、

●不在時間が2時間以上ならエアコンを一度切った方が電力消費が抑えられる

●24時間つけっぱなし運転は、一日で約1.5～2倍の電力を消費する可能性がある

という結果が出ています。つまり、「つけっぱなしで安くなる」というのは、あくまで短時間の外出の話なのです。



電気代を抑えつつ快適に帰宅するには？

「消した方がいいのは分かったけれど、帰宅後のムワッとした部屋が嫌……。」という方におすすめなのが、以下の方法です。



1. スマートリモコンで帰宅前にエアコンをオン

スマート家電リモコンやスマホアプリを使えば、帰宅の30分前くらいにエアコンを自動でONにすることが可能です。これなら、無人の時間はしっかり節電できて、帰宅時には快適な室温になるでしょう。スマートリモコンは数千円で手に入るものも多く、工事不要で設置できるので、手軽な節電対策として人気です。



2. 冷気を逃さない工夫で、再起動時の電力を抑える

以下のような工夫で、再起動時の電力負担を軽減できます。

●遮熱カーテンや断熱フィルムで日射をカット

●窓や玄関の気密性を高め、外気の流入を防ぐ

●エアコンの風向きを水平または上向きに設定して、部屋全体を均等に冷やす

こうすることで、エアコンが無駄にフルパワー運転せず、立ち上がりの消費電力を抑えられるでしょう。



つけっぱなしの方が“得”なケースとは？

ここまで読むと「つけっぱなしは損」と思うかもしれませんが、条件によってはつけっぱなしの方が経済的な場合もあります。

たとえば、在宅時間が長く、1日に何度も入り切りを行う場合や、高気密・高断熱の住宅で室温がほどんど変わらない場合、真夏日などで外気と室温の温度差が大きく、エアコンがフル稼働になりやすい場合などが挙げられます。

こうした条件がそろえば、つけっぱなしでも電気代はそこまで上がらず、快適性とのバランスが取りやすいのです。ただし、長時間誰もいない家でエアコンを動かし続けるのは、やはりエネルギーの無駄遣いといえるでしょう。



まとめ：「短時間の外出」以外は、原則こまめにOFFが正解

「つけっぱなしが得」という情報は、一部の条件では正しいですが、日中に誰もいない長時間の不在中もつけっぱなしにするのは、節電どころか逆効果になるケースが多いのが実情です。

電気代を無理なく抑えつつ、快適な生活を維持するには、前述のつけっぱなしの方が得なケースを除き、「必要なときに必要なだけ使う」ことが一番のコツです。最新の機能や道具を活用しながら、賢くエアコンと付き合っていきましょう。

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー