サヨナラ「Macintosh HD」アイコン、まもなくSSD風に変わりそう
HDDから（ようやく）SSDの時代へ。
現在開発が進んでいる、次期macOS Tahoe。リキッドグラス風なデザインや魔改造レベルのSpotlight検索など、より美しく便利に生まれ変わることが期待されています。
そしてMacRumorsによると、内蔵ストレージを示す「Macintosh HD」アイコンも変更予定。
トップ画像が現在の「Macintosh HD」ですが、見ての通りHDDの形。ラベルにも「Internal Hard Drive」と書かれていて内蔵HDDを示しています。
これがmacOS Tahoeのベータ5版からは、SSD風なデザインに変更されているそうな。
なぜかというと、やっぱりもうHDD内蔵のMacなんて存在しないからでしょう。現在Apple（アップル）が販売しているMacは、MacBookもiMacもMac miniもStudioもProも。ストレージは全部SSDですから…。
