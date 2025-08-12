Image: 小暮ひさのり

HDDから（ようやく）SSDの時代へ。

現在開発が進んでいる、次期macOS Tahoe。リキッドグラス風なデザインや魔改造レベルのSpotlight検索など、より美しく便利に生まれ変わることが期待されています。

そしてMacRumorsによると、内蔵ストレージを示す「Macintosh HD」アイコンも変更予定。

トップ画像が現在の「Macintosh HD」ですが、見ての通りHDDの形。ラベルにも「Internal Hard Drive」と書かれていて内蔵HDDを示しています。

これがmacOS Tahoeのベータ5版からは、SSD風なデザインに変更されているそうな。

なぜかというと、やっぱりもうHDD内蔵のMacなんて存在しないからでしょう。現在Apple（アップル）が販売しているMacは、MacBookもiMacもMac miniもStudioもProも。ストレージは全部SSDですから…。

