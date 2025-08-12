»³ËÜÉñ¹áàÉ¹¤ÎÈù¾Ðá¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÇº»¦¡Ö¥¾¥Ã¤È¤¹¤ë¤°¤é¤¤ÁÇÅ¨¡×¡Ö¿´Â¡·â¤ÁÈ´¤«¤ì¤ë¡×¡Öµ´²Ä°¦¤¤¡×
È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¿§Çò¤ÎÈþµÓ¤òºÝÎ©¤¿¤»
¡¡½÷Í¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î»³ËÜÉñ¹á¤¬ÈþµÓ¤¢¤é¤ï¤ÊÂçÃÀ¤Ê¥³¡¼¥Ç¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈþÍÆ»¨»ï¡ÖMAQUIA¡×(½¸±Ñ¼Ò)¤Î»£±Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢¶âÈ±¡¢¹õ¤¤Ã»¤¤¾æ¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤Ë¥ß¥Ë¥¹¥«¤Ç¥Ö¡¼¥Ä¤òÍú¤¤¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡°Ø»Ò¤ÇµÓ¤òÁÈ¤ß¡¢1992Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç¤â¸ø³«¤µ¤ìÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼±Ç²è¡ÖÉ¹¤ÎÈù¾Ð¡×(¥È¥é¥¤¥¹¥¿¡¼ ¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º)¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¡£¤Û¤«¤Ë¤âÂÎ°éºÂ¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿¤ê¤È¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¿§Çò¤ÎÈþµÓ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Öµ´²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¡ØÉ¹¤ÎÈù¾Ð¡Ù¤ò×Ç×Ê¥Ã¡×¡Ö¥¾¥Ã¤È¤¹¤ë¤°¤é¤¤ÁÇÅ¨¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¾Ð´é¤Ë¤¤¤Ä¤â¿´Â¡·â¤ÁÈ´¤«¤ì¤ë¡×¡Ö¸«¹û¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÆ©ÌÀ´¶¡×¡ÖÈ©¤¬¤È¤Ã¤Æ¤âåºÎï¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï½÷Í¥¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï24Ç¯¤Ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖMY FIRST STORY¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦Hiro(¿¹Æâ´²¼ù)¤È¤Î·ëº§¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£