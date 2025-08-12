¶âÈ±Ä¶¤¨!?ÇÉ¼êÈ±¤Ëà·ãÊÑá¡ÄÄ«¥É¥é¤Ç¿Íµ¤Ê¨Æ27ºÐ¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂçÈ¿¶Á¡Ö¿§¤ó¤Ê°ú¤½Ð¤·¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÌ¯¤Ë»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö²ÄÇ½À¤È´üÂÔ¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¹õÈ±¤«¤é°ìÊÑ¡Ä¶ÄÅ·¥Õ¥¡¥ó¥¡¼»Ñ¤Ë!?
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Îµ¼ÔÌò¤Ç¿Íµ¤¤Î27ºÐ½÷Í¥¤¬ÇÉ¼êÈ±¤Ëà·ãÊÑá¡£SNS¤ÇÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¿¿¤ÃÀÄ¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¤Ê½Ð¤ÇÎ©¤Á¤Ç¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌÄ³¤Í£¡£10·î6Æü¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¿·¥É¥é¥Þ¡Ö¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¡×(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÌòÊÁ¤ËÊ±¤·¤¿»Ñ¤ò¡¢ÌÄ³¤¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¸ø¼°X¤¬¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤Èº£²ó¤ÏÀÄÈ±♡¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¥Ð¡¼¥¬¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¡×¤ÇÆ¯¤¯¥¨¥¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ê¥á¥ó¥Ø¥é¥¬¡¼¥ëŽ¥¼¼ÅÄ´ÄÆá¤ò±é¤¸¤ëÌÄ³¤¤ÎÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¤Ï¹õÈ±¤ò¥¢¥Ã¥×¤Ë¤·¤¿¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤¬¤ªÆëÀ÷¤ß¤À¤Ã¤¿ÌÄ³¤¤Î¿·¤·¤¤»Ñ¤Ë¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¿§¤ó¤Ê°ú¤½Ð¤·¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ëÌÄ³¤Í£¤µ¤ó¤Ë¤Ï²ÄÇ½À¤È´üÂÔ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÀÄ¿§¤¬Ì¯¤Ë»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÀÄÈ±ÌÄ³¤Í£¤µ¤ó¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£