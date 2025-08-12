ホテルニューオータニ大阪で楽しもう♡夏限定フレッシュカクテル

夏の夜、ほんの少しだけ日常を抜け出して、心と身体に潤いを届けるご褒美を。ホテルニューオータニ大阪では、大阪城を一望できるスカイラウンジ「フォーシーズンズ」にて、期間限定のサマーカクテルを提供中です。旬のフルーツを贅沢に使った特別な一杯で、暑さも疲れもふわりとほどける癒しの時間を味わってみてはいかがでしょうか。

今だけの贅沢♡旬果実の3種カクテル

フレッシュ白桃ベリーニ

価格：4,500円

「フレッシュ白桃ベリーニ」は、国産白桃を丸ごと1個使用した贅沢な一杯。シャンパーニュの繊細な泡と白桃の優しい甘さが口の中で溶け合い、夏の夕暮れにぴったりの味わいです。

フローズンアップルマンゴー

価格：3,000円

「フローズンアップルマンゴー」は宮崎県産マンゴーを使用。とろけるような口当たりはまるでスイーツのよう♡モクテルとしても楽しめるため、アルコールが苦手な方にもおすすめです。

パッションフルーツモヒート

価格：2,500円

さらに、南国気分を味わえる「パッションフルーツモヒート」は、清涼感のあるミントとパッションフルーツの甘酸っぱさが魅力。まさに真夏の夜を彩るラインナップです。

大阪城ビューとともに♡非日常の夜へ

会場となるスカイラウンジ「フォーシーズンズ」は、ホテルニューオータニ大阪の最上階・18階に位置する天空のバー。大きな窓一面に広がる大阪城の絶景や煌めく夜景は、訪れる人の心をそっと癒します。

17:00からの営業なので、仕事終わりの一杯にもぴったり。静かに過ごしたい夜や、大切な人と語り合う時間にふさわしい上質な空間です。大人のための贅沢な夏のご褒美、ぜひ味わってみてくださいね。

期間限定の“夏のご褒美”をお見逃しなく

ホテルニューオータニ大阪のスカイラウンジ「フォーシーズンズ」で提供される、旬のフルーツを贅沢に使った3種のサマーカクテルは、2025年8月31日（日）までの期間限定。

見た目も華やかで、夏の疲れた心と体にやさしく染み渡ります。大阪城を眺めながら、特別な一杯とともに、上質な夜を過ごしてみませんか？心ときめくひとときを、あなたへ。