¡¡²Î¼ê¤ÈÇÐÍ¥¤ÎÃæÅç·ò¿Í(31)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£4Ç¯´Ö²¹¤á¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡2022Ç¯12·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ö¥é¡¼¥²¥ê¤è¤ê°¦¤ò¹þ¤á¤Æ¡×(ÅìÊõ)¤¬11Æü¡¢TBS¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¹ç¤ï¤»Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿1ËÜ¤ÎÆ°²è¡£¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Ë·¼ç¤Ë¤·¤¿Æü¡×¤È¤Ä¤Å¤é¤ì¡¢ÃæÅç¤¬¥Ð¥ê¥«¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ï¥µ¥ß¤Ç½ù¡¹¤Ë»¶È±¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬¡¢Mrs. GREEN APPLE¤¬²Î¤¦¼çÂê²Î¡ÖSoranji¡×¤Ë¤Î¤»¤Æ¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤ÏÅö»þ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤ê¡¢¶¦±é¼Ô¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·SNS¤Ç¤Ï¡Ö·ò¿Í¤¯¤ó¤¬¤ª»Å»ö¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤À¾Ú¡×¡ÖËÜÅö¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇºÜ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¸ÀÍÕ¤Ë¸À¤¤É½¤»¤Ê¤¤¤±¤ÉÃæÅç·ò¿Í¤Ã¤Æ¤Þ¤¸¤Ç¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥é¡¼¥²¥êÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤¹¤®¤ë¡¢ÎÞÌµ¤·¤Ë¤Ï¸«¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£