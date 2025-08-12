NHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』公式Instagramが、井上祐貴と生田斗真の2ショットを公開した。

投稿では「オフショット撮影中も若干緊張気味でしたが、治済さんのぐいぐいリードで徐々に和やかな表情に」と綴られており、やや緊張を見せる井上と“ぐいぐい”なリードをする生田の様子が収められている。投稿には「祐貴くん大河出演おめでとうございます」「斗真くん、祐貴くんの緊張を解きほぐしてくださってありがとうございます」「役柄との落差がすごい」といった声が寄せられた。

第30回「人まね歌麿」では、定信が治済から幕政への参加を持ちかけられ、田沼派への対抗を視野に動き出す展開が描かれた。一方の治済は、雨の中で舞いながら「時が来た」と告げる不穏な場面が印象的で、その異様な存在感が話題に。「怖いのに目が離せない」「この二人のやり取りが今後の鍵になりそう」といった感想が並んだ。

このほか、蔦屋重三郎役の横浜流星と喜多川歌麿役の染谷将太、唐丸の母役の向里祐香、ヤス役の高木勝也が並ぶ集合写真や、小田新之助役の井之脇海とふく役の小野花梨による“新しい家族”ショットも公開。さらに、つよ役の高岡早紀や、第30回で初登場したきよ役の藤間爽子の撮影風景も投稿された。（文＝リアルサウンド編集部）