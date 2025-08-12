声優・楠大典、諏訪部順一から“お気に入り俳優”の吹替を取り戻し笑顔「『復活の大地』で復活！」
声優の楠大典が12日、都内で行われた映画『ジュラシック・ワールド／復活の大地』の大ヒット記念 新ジュラ夏祭りイベントに参加した。
【全身ショット】黒とオレンジのシックな浴衣で登場した松本若菜
本作は“復活”がキーワードに。自身の復活の瞬間についての質問に、マハーシャラ・アリ演じるダンカン。キンケイドの吹替を担当する楠は「この作品で、ダンカン役をやらせていただいている。以前も、この役者さんの吹替を違う映画でやったことがある。すごい好きな役者さんなんですけど、1回、諏訪部（順一）くんに取られて…。この作品『復活の大地』で復活！」とにんまり。ただ「これから先、どうなるかわからないですけど」と笑っていた。
本作では、新たな主人公・ゾーラ・ベネット（スカーレット・ヨハンソン）が登場。心臓病に奇跡的な効果をもたらす新薬の開発のため、陸・海・空の3大恐竜のDNAを確保するという極秘ミッションに挑む。彼女は、傭兵ダンカン・キンケイド（マハーシャラ・アリ）、古生物学者ヘンリー・ルーミス博士（ジョナサン・ベイリー）らとともに、かつて「ジュラシック・パーク」の極秘研究施設が存在した“禁断の島”へ向かう。その島は、20種類以上の恐竜が生息し、“地球上で最も危険な場所”だった――。
イベントには、松本若菜、吉川愛、やす子も参加した。
