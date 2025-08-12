「守るよりも突き進んでいく」首位に再浮上。鹿島の鬼木達監督が優勝へ道筋を熱弁！「対戦相手に関係なく、目の前の試合に集中」
鹿島アントラーズは８月10日、J１第25節でFC東京とのアウェーゲームに臨んだ。終盤の81分に途中出場のFW田川亨介が決めたゴールを最後まで守りきり、１−０で勝利を飾った。
試合後の公式会見で鬼木達監督は「『決勝戦のつもりで戦おう。この一戦は非常に大事だ』と送り出したなかで、選手たちはそういう姿勢を示してくれた。我慢強く、しっかりと勝点３を獲れて嬉しいです」と喜んだ。
これでリーグ２連勝したチームは、柏レイソルと勝点47で並ぶも得失点差で上回り、J１で再び首位に立った。それを報道陣から伝えられると「今知りました」としつつ、順位への考えを述べる。
「選手には、よく『混戦のなかで、下を見る必要はない。唯一順位を気にするなら、一番、てっぺんだけ』という話をしています。そういう意味で、首位であれば、そこから自分たちが首位の座を守るよりも、突き進んでいくという強い気持ちを持ってやっていきたいです」
鹿島は昨年、26節までは２位につけていたが、８月中旬から苦しみ、最終的には５位に終わった。今季から監督に就任した51歳の指揮官は、スタッフからその話を聞いたとしたうえで、自信を見せる。
「（夏場の試合での苦戦について）自分たちが勝手に思い込んでいるところもあれば、弱さに繋がっているところもあるという話をしました。今、鹿島は涼しいので、強度の高いトレーニングを消費できる。試合で暑さがある時でも、ポジティブに捉えてやっています」
そして、最終盤を見据えた戦い方に言及する。
「優勝争いを最後、どういう形で迎えるかが大事。そういう意味で、対戦相手は関係なく、とにかく目の前の１試合、１試合に集中して、勝点３を掴む。今日のようにアウェーだから（勝点）１でいいという考えを無くして突き進んでいけば、自ずと目ざす所に到達できます」
国内随一の20冠を誇りながら、2016年以来はJ１制覇から遠ざかっている鹿島。川崎フロンターレを指揮してJ１で４度優勝を成し遂げている鬼木監督の下で、どう夏場を乗り切るか見ものだ。
取材・文●野口一郎（サッカーダイジェストWeb編集部）
