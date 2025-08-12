お笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一（41）が11日放送のTBSラジオ「かまいたちのヘイ！タクシー！」（月曜後11・00）に出演。子供へのお菓子やジュースの与え方について話した。

2児の父である濱家は「お菓子をあんま子供に与えたくないねん俺は。与えるにしても俺が選んだお菓子を与えたい」とした上で、「ジュースもそのうち学校の友達とどっか遊びに行ったりしたら飲むだろうから。（今は）飲ませてへん」と明かした。

続けて「毎回実家行くたびにおかんが選んだお菓子用意してんねん。俺的には原材料とか色々考えた上でのお菓子を俺はあげたい、それを関係なくチョコやらスナック菓子やら…。これ何年前からやねんって」と、実家では子供たちが、母親が用意してくれたお菓子を食べていると説明。

母親には「次来るとき、マジで用意せんでいいから。用意しないことに関して全然出迎えてくれてへんやんみたいに思わへんから」と伝えたが、その際「このりんごジュースも変なモン入ってへんし…。めっちゃ良いりんごジュースやし」と返ってきたのだという。

さらに「(母の気持ちは)分かるけど、俺の中で科学的根拠は知らんけどりんごそのものをかじるのと、りんごジュースとして口に広がる雰囲気は違うから虫歯とかになったら嫌やしとか言いながら説明して。分かったって言って」とやりとりを明かした。