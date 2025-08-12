「ビッグクラブに移籍できることは非常に光栄」首位鹿島に実績十分のFWが加入！降格圏マリノスは２年連続J１得点王に続く流出
J１で首位を走る鹿島アントラーズが８月12日、降格圏の18位に沈む横浜F・マリノスからエウベルが完全移籍で加入すると発表した。９年ぶりのリーグ制覇に向けて、実績十分の頼もしいストライカーが加わった。
33歳のブラジル人FWは、母国クラブを経て2021年に横浜FMに加入。翌年にベストイレブンに輝く活躍を見せ、J１優勝に大きく貢献した。ただ昨季はリーグ戦２ゴールで終わり、チームが大きく調子を落とす今季も、６月28日の湘南ベルマーレ戦（１−１）での得点のみに留まっていたなか、新天地で再出発することとなった。
エウベルは鹿島を通じて、こう意気込みを示した。
「日本国内での移籍は初めての経験であり、新たなチャレンジとして楽しみです。アントラーズは伝統あるクラブであり、これまでブラジル人選手を中心として戦ってきたクラブということも理解しています。Ｊリーグ最多のタイトルを持つビッグクラブに移籍できることは非常に光栄なことです。ファン・サポーターの皆さん、これから熱いサポートをお願いできればと思います。皆で力を合わせて、今季必ずタイトルを獲りましょう」
クラブ史上初のJ２降格の危機にある横浜FMにとっては、直近２年連続J１得点王のアンデルソン・ロペスに続いて、今夏２人目のブラジル人FW退団となった。なお、エウベルはマリノスに対しては、次のようなメッセージを寄せた。
「約４年半、横浜F・マリノスでプレーし、このような状況でチームを離れるのは、非常に心苦しく思います。私が在籍した期間で幸せな瞬間がたくさんありました。このクラブでタイトルを勝ち獲れたときは、心から幸せな気持ちでした。私は鹿島へ移籍しますが、横浜F・マリノスの幸運と成功を祈っています。チームは離れますが、トリコロールの魂を胸に、永遠に応援しつづけます」
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介
33歳のブラジル人FWは、母国クラブを経て2021年に横浜FMに加入。翌年にベストイレブンに輝く活躍を見せ、J１優勝に大きく貢献した。ただ昨季はリーグ戦２ゴールで終わり、チームが大きく調子を落とす今季も、６月28日の湘南ベルマーレ戦（１−１）での得点のみに留まっていたなか、新天地で再出発することとなった。
「日本国内での移籍は初めての経験であり、新たなチャレンジとして楽しみです。アントラーズは伝統あるクラブであり、これまでブラジル人選手を中心として戦ってきたクラブということも理解しています。Ｊリーグ最多のタイトルを持つビッグクラブに移籍できることは非常に光栄なことです。ファン・サポーターの皆さん、これから熱いサポートをお願いできればと思います。皆で力を合わせて、今季必ずタイトルを獲りましょう」
クラブ史上初のJ２降格の危機にある横浜FMにとっては、直近２年連続J１得点王のアンデルソン・ロペスに続いて、今夏２人目のブラジル人FW退団となった。なお、エウベルはマリノスに対しては、次のようなメッセージを寄せた。
「約４年半、横浜F・マリノスでプレーし、このような状況でチームを離れるのは、非常に心苦しく思います。私が在籍した期間で幸せな瞬間がたくさんありました。このクラブでタイトルを勝ち獲れたときは、心から幸せな気持ちでした。私は鹿島へ移籍しますが、横浜F・マリノスの幸運と成功を祈っています。チームは離れますが、トリコロールの魂を胸に、永遠に応援しつづけます」
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介