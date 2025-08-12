◇ナ・リーグ ブルワーズ7―1パイレーツ（2025年8月11日 ミルウォーキー）

ブルワーズは11日（日本時間12日）、本拠でのパイレーツ戦で投打が噛み合い勝利。連勝を10に伸ばした。

初回、チュラングが11号先頭打者アーチを放って幸先良く先制。1―1の3回にはイエリチの22号ソロで勝ち越すと、フリリック、ロックリッジの連続タイムリーなどもありこの回一挙4点を奪った。

6回にもコントレラスの適時打でリードを広げるなど、打線は11安打で7得点と効率良く点を奪った。

投げては先発・キンタナが6回1失点と好投。後を継いだ救援陣も無失点リレーで投打が噛み合い快勝した。

ブルワーズのパット・マーフィー監督は8月1日（同2日）のナショナルズ戦でインタビュー中にポケットからパンケーキを取り出して食べた。チームはその日から10連勝と負け知らずで、本拠アメリカン・ファミリー・フィールドでは10日（同11日）から「マーフのポケット・パンケーキ」を勝利を呼び込むラッキーフードとして販売している。

ブルワーズの10連勝は今季2度目で、1シーズン2度を記録したのは10チーム目となった。

また、貯金30でナ・リーグ中地区首位を独走しており、2位・カブスに6・5ゲーム差とした。