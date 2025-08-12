実業家・西村博之（ひろゆき）氏（48）が12日、自身のX（旧ツイッター）を更新。マクドナルドの「ハッピーセット」ポケモンカードキャンペーンをめぐる騒動について私見を述べた。

マクドナルドは11日に公式サイトで「ハッピーセット販売に関する大切なお知らせと当社の対応について」と題した声明を発表。「このたび実施いたしましたハッピーセット『ポケモン』ポケモンカードキャンペーンにより、一部のお客様による転売を目的とした大量購入や、それに伴う店頭ならびに店舗周辺での混雑・混乱の発生、またご注文いただいた食品の放置・廃棄といった事象が発生したことを確認しております」と報告していた。

ひろゆき氏はその投稿を引用し、「ハッピーセットのポケモンカード配布が、転売目的の食品の放置・廃棄に繋がってる問題。店内で食べ終わったお客さんにだけポケモンカード配るようにすればよくない？フードファイター連れてきたら、それはそれでOKで」と私見を述べた。

フォロワーからはさまざまな意見が寄せられた。「食べ残し、フードロスをするよりかはマシですね」「確かに、有効な対策になるかもしれません」「ナイスアイデアですね」など賛同する声がある一方で、「チェックするのはめっちゃしんどい」「食べ終わったのを確認して、カード配るスタッフの人件費がキツいのでは」などの声もあった。また、「つまりのところコラボをやめて、ハッピーセットはドナルドマクドナルドにすればいいと思います」「子供のためのハッピーセットなのに、大人がハッピーになったらダメ」などの声も上がっていた。