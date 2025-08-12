多忙な現代人の“理想の栄養バランス”を叶える！LOFOMA＋「トータルバランスプロテイン」
LOFOMA＋は、1杯あたり約65.6円(税込)という手頃な価格で、プロテイン＋13種の栄養素を一度に補える新商品「トータルバランスプロテイン」を、2025年8月12日(火)より、自社オンラインショップおよびAmazonにて販売開始。
LOFOMA＋「トータルバランスプロテイン」
・内容量 ：1kg(約50食分)
・価格 ：3,280円(税込) 初回10％OFFクーポン配布中(自社EC)
・発売日 ：2025年8月12日(火)
・認証 ：FODMAP friendly 認証取得(日本国内で初*)
発売を記念して、初回1ヶ月限定で10％OFFクーポンを自社ECショップにて配布します。
■理想に近づく栄養バランスで、毎日を強くしなやかに
「トータルバランスプロテイン」は、タンパク質含有率75％以上、植物性大豆プロテイン100％、糖質1g以下という徹底した設計で、プロテインとサプリメントの役割を1杯に集約しました。
日々のパフォーマンス向上を目指す男性の健康を力強くサポートするだけでなく、9種類のビタミンと4種類のミネラルをバランス良く配合することで、美容と健康を両立させたい女性のニーズにも応えるトータルサポートプロテインです。
特徴
・高タンパク質＆低糖質：
タンパク質含有率75％以上(1食あたり15g)、植物性大豆プロテイン100％使用で、糖質は1食あたり1g以下に抑えました。
・13種類の栄養素を配合：
9種類のビタミン(ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンE、ナイアシン、パントテン酸、葉酸)と4種類のミネラル(亜鉛、セレン、鉄、銅)を配合。
多忙な現代人に不足しがちな栄養素をしっかりカバーします。
ビタミンB6や亜鉛はタンパク質の吸収をサポートする役割も果たします。
・うち4種は女性にも嬉しい成分：
特に美容と健康に欠かせない亜鉛、鉄、葉酸、ビタミンCを配合し、男性だけでなく内側から輝く毎日をサポートしたい女性にもおすすめです。
・優れたコストパフォーマンス：
1袋1kg入りで約50食分。
一杯あたり約65.6円という、毎日続けやすい驚きの価格を実現しました。
・溶けやすく飲みやすい：
特殊な製法により、水にもサッと溶けやすく、ダマになりにくいのが特長です。
・水で割っても美味しい：
大豆本来の美味しさを活かし、水で割っても美味いです。
■FODMAP friendly 認証取得：日本初*のプロテインとして登場
特殊な製法で低FODMAP化された大豆粉末を使用し、「FODMAP friendly」認証を取得したプロテインとしては日本で初めての製品です。
FODMAPに配慮した食生活を送りたい方でも安心してお召し上がりいただけます。
*FODMAP friendly 公式サイト掲載情報(2025年8月8日時点、同社調べ) オーストラリア・Monash大学の低FODMAP認証とは異なります。
■こんな方におすすめ
・プロテインとビタミン・ミネラルをまとめて摂りたい方
・効率的にタンパク質を摂りたい方
・脂質や糖質の摂取を控えたい方
・男性はもちろん女性にも嬉しい亜鉛や鉄、葉酸などの栄養素を日常に取り入れたい方
・スイーツの前後の食事を糖質オフに置き換えてバランスを整えたい方
・FODMAPに配慮した食生活を送りたい方
