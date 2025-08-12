今年４月に第３子次女の誕生を発表した女優・石橋杏奈が１２日（日本時間）、インスタグラムを更新。５歳長女が幼稚園に進学したことへの感慨をつづった。

石橋は、２０１８年１２月、当時、楽天だった松井裕樹投手（２９）＝現パドレス＝と結婚。長女（５）、長男（２）、次女（４カ月）を授かった。松井投手は２３年１２月にパドレスと契約。２４年に渡米し、サンディエゴに移り住んだ。

石橋は「長女が先月お世話になったスクールを卒業し今日からｋｉｎｄｅｒｇａｒｔｅｎがスタートしました」と幼稚園に入園したことを報告。「昨年Ｓａｎ Ｄｉｅｇｏに来たばかりの頃は英語が話せないことで元気がない時期もあった娘 先生に相談して祖父からクリスマスにプレゼントしてもらったポケトークを持参していました」と振り返った。

「寝かしつけが終わって充電がてらなんとなく履歴を見たときのショック」と『○○に会いたいです』という誘いを『英語喋れないからいやです。』と断る履歴画面をアップ。「同じスクールにいる弟に会いたがったり 英語が話せないことにとてもストレスを感じていました 話すことが大好きな娘にとってコミュニケーションが取れないことは本当に辛いことだったと思います」とつづった。スクールでは弟のところに先生が何度も連れていくなどサポートしてくれたという。

それでも「自分からお友だちに手紙を書いたり 積極的に溶け込もうとしていく娘の姿には圧倒されました」とし、「今では私も意味がわからないくらいお話できるようになって頼もしく成長してくれています」と誇らしく報告した。

フォロワーからは「朝からグッときました（中略）きっとママとパパの愛情あってこそですね！」「感動しました」「泣けるくらい、長女ちゃまの前向きさ」「最後のラブレターかわいすぎます（涙）」などの声が寄せられている。