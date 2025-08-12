肉質改善に特化！コーセーフーズ「アスペルパウダーNK」

コーセーフーズは、業務用商品として肉質改善に特化した玄米麹粉末「アスペルパウダーNK」を2025年8月18日に発売します。

コーセーフーズ「アスペルパウダーNK」

内容量 ：800g

原材料名 ：玄米(国産)、麹菌

表示例 ：玄米麹粉末

賞味期限 ：10ヶ月

保管条件 ：常温(20℃以下)

推奨添加割合：肉重量に対して、1〜5％

作用時間目安：常温(20℃)で30分以上または冷蔵で3〜15時間

この製品は、従来、塩麹で知られている「麹酵素による肉質改善効果」を進化させたもので、「弱酸性〜弱アルカリ性と広範囲な条件で高いタンパク質分解作用」を発揮すると共に、「畜肉臭の低減」、「歩留まり向上」とマルチな効果を発揮します。

【商品特徴：発酵天然素材ならではのマルチな機能性】

業界課題(1) ：食品添加物低減とクリーンラベル対応

アスペルパウダーNKの機能性：原材料は、玄米麹粉末のみ

業界課題(2) ：品質(柔らかさ)の安定的な確保

アスペルパウダーNKの機能性：広いpH条件下で肉質改善効果を発揮

業界課題(3) ：畜肉臭対策

アスペルパウダーNKの機能性：マスキング効果

業界課題(4) ：コスト高による利益確保

アスペルパウダーNKの機能性：保水性向上による歩留まり改善

●プロテアーゼ活性(従来の麹酵素との比較)

プロテアーゼ活性(タンパク質を分解する力)

●畜肉臭のマスキング効果

畜肉臭に対する官能評価

