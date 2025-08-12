日本時間午後９時半に７月の米消費者物価指数が発表される。総合の大方の予想が前年比２．８％上昇、コアの大方の予想が前年比３．０％昇となっており、総合、コアとも、前年比の伸びがそれぞれ前月の２．７％上昇、２．９％上昇から加速するとみられている。６月の米消費者物価指数では、玩具や家電といった輸入依存度の高い品目でトランプ米政権の関税引き上げの影響が表面化し始めていた。トランプ米政権の関税引き上げ前の低関税水準で積み上げられた在庫が時間の経過とともに消化されてきていると考えられ、７月の消費者物価指数が予想を上回る結果になれば、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の早期利下げ観測が後退し、ドルが買われる可能性がある。



また、日本時間午後６時には８月の独ＺＥＷ景況感指数も発表される。大方の予想は３９．５となっており、前月の５２．７を下回り、４カ月ぶりに低下すると見込まれている。



さらに、このあとの海外市場では、米ＦＲＢ関係者の発言も予定されている。日本時間午後１１時にバーキン米リッチモンド地区連銀総裁が講演、同午後１１時半にシュミッド米カンザスシティー地区連銀総裁が講演することになっている。



