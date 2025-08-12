東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【豪州】

中銀政策金利（8月）13:30

結果 3.60%

予想 3.60% 前回 3.85%



※要人発言やニュース

【米中関係】

トランプ米大統領が対中関税停止90日間延長の大統領令に署名

中国が関税休戦を90日間延長することで米国と合意と発表

中国は「信頼できない企業」リストに掲載された12の米企業に対する措置を一時停止

中国政府が企業に対しNVIDIA「H20」チップの使用を控えるよう要請



【中国】

中国習近平国家主席

中国はブラジルと協力して南半球の主要国間の団結と自立の模範を示す

一方的主義や保護主義に断固として対抗するよう各国に団結を求める

国際的な公平性と正義を守り、途上国の正当な権利と利益を守るよう求める



【豪州】

豪中銀

基調インフレが2-3％の中間点に向けて引き続き低下、労働市場の状況が予想通り若干緩和

インフレは22年のピークから大幅に低下、今後の政策決定は今後発表されるデータ次第

今年のGDP成長率見通しを従来の2.1％から1.7％に引き下げ、27年12月まで失業率が4.3％で推移と予想

トリム平均インフレ予測は27年6月まで2.6%で変わらず、27年末には2.5%に緩和の見込み

米政権の関税引き上げがオーストラリア経済に与える影響は「限定的」であると予想している

