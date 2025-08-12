È¬¥ö³Ù¤Î¼«Á³¤ÈÀä·Ê¤ò½ä¤ëÎ¹¤Ø¡ª¡Ö¥ê¥¾¡¼¥È¥Ó¥å¡¼¤Õ¤ë¤µ¤È¡×¤Î¼ÖÎ¾¤Ç±¿¹Ô¤µ¤ì¤ëÎ×»þ²÷Â®Ž¥¥ê¥¾¡¼¥È¥Ó¥å¡¼È¬¥ö³Ù ¤Ç³Ú¤·¤àÆÃÊÌ¤ÊÅ´Æ»Î¹
Î×»þ²÷Â®Îó¼Ö¡Ö¥ê¥¾¡¼¥È¥Ó¥å¡¼È¬¥ö³Ù¡×¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢JRÅìÆüËÜ¤Î´Ñ¸÷Îó¼Ö¡Ö¥ê¥¾¡¼¥È¥Ó¥å¡¼¤Õ¤ë¤µ¤È¡×¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëHB-E300·Ï¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼ÖÎ¾2Î¾ÊÔÀ®¤Ç¡¢´Ä¶ÀÇ½¤ËÍ¥¤ì¤¿ÀÅ¤«¤ÊÁö¹Ô¤ÈÂç¤¤ÊÁë¤«¤é¤Î·Ê´Ñ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥ê¥¾¡¼¥È¥Ó¥å¡¼¤Õ¤ë¤µ¤È¡×¤Ï¡¢Ä¹Ìî±Ø¤«¤é¾¾ËÜ¡¢ÇòÇÏ¡¢Âç»åÀþ¤ò·ÐÍ³¤·¤ÆËÌ¥¢¥ë¥×¥¹¤äÕ©¼Î¤ÎÌë·Ê¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤à¤ß¤Ê¤¬¤éÆî¾®Ã«±Ø¤Ø¸þ¤«¤¦±ýÉü¥ë¡¼¥È¤ò¡¢¼ç¤ËÅÚµÙÆü¤òÃæ¿´¤Ë±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÖÆâ¤ÎºÂÀÊ¤Ï´Ö³Ö¤ò¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Å¸Ë¾¼¼¤«¤é¤ÏËÌ¥¢¥ë¥×¥¹¤ä¡¢¡ÖÆüËÜ»°Âç¼ÖÁë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÕ©¼Î±ØÉÕ¶á¤ÎÀä·Ê¤ò³Ú¤·¤á¡¢¾¾ËÜ±Ø¤«¤éÆî¾®Ã«±Ø´Ö¤Ç¤ÏËÌ¥¢¥ë¥×¥¹¤ä¿Î²Ê»°¸Ð¤Î·Ê¿§¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ê¥¾¡¼¥È¥Ó¥å¡¼È¬¥ö³Ù¡×ÃÏ¸µÆÃ»ºÉÊ¤ä±èÀþ¥¤¥Ù¥ó¥È¤â
º£²ó±¿¹Ô¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ê¥¾¡¼¥È¥Ó¥å¡¼È¬¥ö³Ù¡×¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Ìî¤«¤é¾¾ËÜ¡¢±ö¿¬¡¢³ýÌî¤òÄÌ¤ê¡¢È¬¥ö³ÙÆîÏ¼¥¨¥ê¥¢¤Î¾®Ê¥Âô¤Ø¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£±ýÏ©¤ÏÄ¹Ìî±Ø¤ò¸áÁ°10»þ04Ê¬¤Ë½ÐÈ¯¤·¡¢¾®Ê¥Âô±Ø¤Ë¤Ï¸á¸å2»þ10Ê¬¤ËÅþÃå¡£ÉüÏ©¤Ï¸á¸å5»þ02Ê¬¤Ë¾®Ê¥Âô±Ø¤òÈ¯¤Á¡¢¸á¸å8»þ18Ê¬¤ËÄ¹Ìî±Ø¤ØÌá¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
±¿¹ÔÅöÆü¤Ï¡¢¼ÖÆâ¤äÄä¼Ö±Ø¤ÇµÇ°¾è¼Ö¾Ú¤ÎÇÛÉÛ¡ÊÉÙ»Î¸«±Ø¡Á¾®Ê¥Âô±Ø´Ö¡Ë¡¢²¬Ã«±Ø¤Ç¤Î²¬Ã«ÂÀ¸ÝÊÝÂ¸²ñ¤Ë¤è¤ëÂÀ¸Ý±éÁÕ¡¢¾å¿ÛË¬±Ø¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ÇÅöÆü¤Î¾è¼Ö·ôÄó¼¨¤Ë¤è¤ë´Ì¥Ð¥Ã¥¸¿ÊÄè¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¾®Ê¥Âô±Ø¤Ç¤ÏÃÏ¸µÆÃ»ºÉÊ¤ò½¸¤á¤¿¡Ö¾®Ê¥Âô¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤ò³«ºÅ¡£È¬¥ö³ÙÆîÏ¼¤ÎÇÀ»ºÊª¤ä²Ã¹©ÉÊ¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¿ÛË¬Ï²Ì¡¥Ó¡¼¥ë¤È°ÂÆÞÌîÏ²Ì¡¥Ó¡¼¥ë¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿HB-E300·Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈ¢Æþ¤ê2ËÜ¥»¥Ã¥È¤â¼ÖÆâ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨¾®Ê¥Âô±Ø¥Þ¥ë¥·¥§¤Ï8·î1Æü¡Á8·î24Æü¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¶âÅÚÆü½ËÆü¤Î13»þ¡Á18»þ(8·î17Æü¤Î¤ß10»þ¤«¤é) ¤Ë±Ä¶ÈÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¾®Ê¥Âô±Ø¼þÊÕ¤Ë¤ÏµÙÆü¤ò³Ú¤·¤á¤ëÍÍ¡¹¤Ê»ÜÀß¤¬
¾®Ê¥Âô±Ø¤«¤é¾¯¤·Â¤ò¿¤Ð¤»¤Ð¡¢¥ï¥¤¥ó¤Î»î°û¤äÅ¸Ë¾¥Ç¥Ã¥¤«¤é¤ÎÄ¯Ë¾¤¬³Ú¤·¤á¤ë2024 Ç¯9·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¿·¤·¤¤¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¡ÖÈ¬¥ö³Ù¥°¥é¥ó¥ô¥§¥ë¥È¡¦¥ô¥£¥ó¥ä¡¼¥É¡×¤ä¡¢ÀÐ¾ö¤Î²óÏ¤äÂ¿ºÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¼«Á³ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥ê¥¾¥Ê¡¼¥ìÈ¬¥ö³Ù¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢½ÉÇñ¤äÆüµ¢¤ê´Ñ¸÷¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£µ¨Àá¤äÅ·¸õ¤òµ¤¤Ë¤»¤ºÌû¤·¤á¤ë¥×¡¼¥ë¡Ö¥¤¥ë¥Þ¡¼¥ì¡×¤âÊ»Àß¤µ¤ì¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î»³³ÙÅÔ»Ô¤ò»×¤ï¤»¤ëÈóÆü¾ï¶õ´Ö¤òËþµÊ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾®Ê¥Âô±Ø¤ÈÆ±¤¸»³Íü¸©ËÌÅÎ»Ô¤Ë¤¢¤ëÀ¶Î¤±Ø¤Î¼þÊÕ¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ç¤âÍ¿ô¤Î´Ñ¸÷Ì¾½ê¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¡¢À¶Î¤¥Æ¥é¥¹¤äË¨ÌÚ¤ÎÂ¼¤Ê¤É¡¢SNS±Ç¤¨¤¹¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£È¬¥ö³ÙÆîÏ¼¤Ï¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¥Ñ¥ó¤äÌîºÚ¡¢ÆýÀ½ÉÊ¤ÎÊõ¸Ë¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥«¥Õ¥§¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò½ä¤ëÎ¹¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥ê¥¾¡¼¥È¥Ó¥å¡¼¤Õ¤ë¤µ¤È¡×¤ÏÎó¼ÖÆâ¤Î¼ÖÁë¤«¤é¼«Á³¤òËþµÊ¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤ÊÎó¼Ö¤Ç¤¹¡£Î×»þ²÷Â®¡Ö¥ê¥¾¡¼¥È¥Ó¥å¡¼È¬¥ö³Ù¡×¤Ç¤Ï¡¢ÍºÂç¤ÊÈ¬¥ö³Ù¤Î¼«Á³¤òËþµÊ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¤Ã¤×¤¬´û¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢È¬¥ö³ÙÆîÏ¼¤Ë¤ÏÀ¶Î¤¥Æ¥é¥¹¤äÈþÌ£¤·¤¤¥°¥ë¥á¤Ê¤É¡¢³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤¸¤ç¤ÎÃÏ°è¤òË¬¤ì¤ÆÈ¬¥ö³Ù¤Î¼«Á³¤òÁ´¿È¤Ç´¶¤¸¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
