辻希美、第5子次女の“初笑顔”ショット公開「すでに似てる」「目大きくて可愛い」と反響続々
【モデルプレス＝2025/08/12】タレントの辻希美が、8月11日に自身の公式ブログを更新。8月8日に誕生した第5子・次女の写真を投稿し、反響が寄せられている。
【写真】辻希美、そっくり第5子次女の笑顔ショット
辻は「昨日はジジババがbabyに会いに来てくれました」「昔ながらの肩でのゲップではなく令和版のゲップのやり方をババが助産師さんに教えてもらって初挑戦」とつづり、次女が授乳後のゲップを出すために首を支えられて座っている写真を投稿。辻は「可愛い過ぎだろぉ」「自分でやるとこのアングルの顔が見れなかったから昨日可愛過ぎてたまげた」と次女がにっこりと微笑んでいる写真を披露し、「初笑顔」と紹介している。
この投稿にSNS上では「天使すぎる」「なんて可愛いの」「すでに似てる」「目大きくて可愛い」などの反響が寄せられている。
辻は、杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男・幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子が誕生。辻の夫でタレントの杉浦太陽は9日、自身のInstagramにて「ご報告2025年8月8日第5子が誕生しました」と発表しており、同日に辻も「18年ぶりの小さな小さな女の子です」「母子共に健康です」と報告している。（modelpress編集部）
