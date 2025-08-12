松本若菜、復活の瞬間を明かす 仕事のために手術を決意「健康第一」
俳優の松本若菜が12日、都内で行われた映画『ジュラシック・ワールド／復活の大地』の大ヒット記念 新ジュラ夏祭りイベントに参加した。
【全身ショット】黒とオレンジのシックな浴衣で登場した松本若菜
本作は“復活”がキーワードに。自身の復活の瞬間についての質問が飛ぶと松本は「1番最初に頭に浮かんだのは、数年前にヘルニアをして、歩けなくなってしまって。このままだと仕事に影響があるなと思って、思い切って手術を選んだ」と明かす。「手術をして、ベッドから立ち上がって歩いた1歩目。『復活の瞬間だ』と。素直に健康第一と実感しました」と思い返していた。
本作では、新たな主人公・ゾーラ・ベネット（スカーレット・ヨハンソン）が登場。心臓病に奇跡的な効果をもたらす新薬の開発のため、陸・海・空の3大恐竜のDNAを確保するという極秘ミッションに挑む。彼女は、傭兵ダンカン・キンケイド（マハーシャラ・アリ）、古生物学者ヘンリー・ルーミス博士（ジョナサン・ベイリー）らとともに、かつて「ジュラシック・パーク」の極秘研究施設が存在した“禁断の島”へ向かう。その島は、20種類以上の恐竜が生息し、“地球上で最も危険な場所”だった――。
イベントには、吉川愛、楠大典、やす子も参加した。
