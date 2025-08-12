吉川愛、うっかりミスで松本若菜に抱きつく 『ジュラシック』シリーズ出演するなら「食べられたい！」
俳優の松本若菜、吉川愛が12日、都内で行われた映画『ジュラシック・ワールド／復活の大地』の大ヒット記念 新ジュラ夏祭りイベントに参加した。
【集合ショット】がお〜！決めポーズを決めるやす子に松本若菜ら
松本はゾーラ・ベネットの、吉川はテレサ・デルガドの吹替を担当している。冒頭のあいさつで、吉川は「ゾーラを…」とうっかりミスで「じゃない！間違えた！」と松本に抱きつき照れ笑いを浮かべた。また、もしシリーズに出演できるなら、どんな役がやりたいかの話になり、吉川は「私、食べられたいんですよ！生き残らなくていいんです。できたら中盤まで生きていたいですけど。なかなか出られない。出るなら血だらけになって『わ〜』ってなりたい」と熱く語っていた。
本作では、新たな主人公・ゾーラ・ベネット（スカーレット・ヨハンソン）が登場。心臓病に奇跡的な効果をもたらす新薬の開発のため、陸・海・空の3大恐竜のDNAを確保するという極秘ミッションに挑む。彼女は、傭兵ダンカン・キンケイド（マハーシャラ・アリ）、古生物学者ヘンリー・ルーミス博士（ジョナサン・ベイリー）らとともに、かつて「ジュラシック・パーク」の極秘研究施設が存在した“禁断の島”へ向かう。その島は、20種類以上の恐竜が生息し、“地球上で最も危険な場所”だった――。
イベントには、楠大典、やす子も参加した。
