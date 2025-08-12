山田裕貴主演映画、大阪・梅田のジュンク堂で「オリジナルしおり」配布へ 『ベートーヴェン捏造』パネル展も
俳優・山田裕貴と古田新太が共演する映画『ベートーヴェン捏造』（9月12日公開）と関西のジュンク堂とのタイアップが決定した。
【画像】映画『ベートーヴェン捏造』ジュンク堂オリジナルしおり
ジュンク堂大阪本店では、映画公開を祝したパネル展が8月15日から開催。原作書籍に加え、ベートーヴェン関連の書籍を集めた特設コーナーが登場する。また、8月30日からは、大阪本店・梅田店でジュンク堂書店限定の「オリジナルしおり」が配布される。
■映画『ベートーヴェン捏造』×ジュンク堂書店 タイアップ概要
映画公開記念パネル展・関連書籍特設コーナー
8月15日（金）〜9月15日（月）／ジュンク堂書店 大阪本店
映画公開を記念したパネル展。原作をはじめ、ベートーヴェンに関連のある書籍を集めた特設コーナーも登場。
ジュンク堂書店限定オリジナルしおり配布
8月30日（土）〜なくなり次第終了／ジュンク堂書店大阪本店、MARUZEN＆ジュンク堂書店梅田店
