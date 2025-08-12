フィギュアスケートの世界ジュニア王者・中田璃士（ＴＯＫＩＯインカラミ）は、自身の演技に不満をのぞかせた。

ショートプログラム（ＳＰ）首位で迎えたサマーカップ最終日（１２日、滋賀・木下カンセーアイスアリーナ）のフリーでは４回転サルコー、４回転トーループを着氷させるも、３本目のトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）で転倒してリズムを崩す。その後も立て直すことはできず、１３５・０５点にとどまった。合計でも２１６・７９点で２位に終わった。

演技後には「こういう（悔しい）気持ちは大事な試合の前にあって、次は（ジュニア）グランプリ（シリーズ）に行ったりするけど、そこから頑張って次もっと良くなるとかそういうのじゃなくて、ずっといい結果で終わりたかったので、そういうところで自分にムカついている」と顔をしかめた。

１１日はシニア男子のフリーで好演技を披露したエース・鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）のパフォーマンスをチェック。「やっぱり優真くんが本当にうまかった。この演技をしてたら足元にも及ばない。もっと練習して強くなりたい」と巻き返しを誓った。

