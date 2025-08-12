エンゼルス戦に「1番・DH」で先発

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、敵地エンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場。3試合連発となる今季42号ソロを放った。チームは4-7で敗れたが、古巣のファンの前で豪快な一発。試合を中継した米国の実況席では「このペースを162試合続ければ…」と驚異の量産態勢について触れていた。

古巣エンゼルスタジアムを沸かせた。0-7で迎えた8回、大谷の第4打席だ。アンダーソンの変化球を強振。ひざ元の難しいボールだったが、右翼席へかっ飛ばした。この球場で放った自身100本目のホームラン。打球速度100マイル（約160.9キロ）、飛距離389フィート（約118.6メートル）の豪快42号で、リーグトップに並んだ。

米カリフォルニア州地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の実況席では、「太ももの高さの内角への変化球。完璧にとらえたわけではありませんでしたが、ショウヘイにとっては十分でした」と解説された。

これで3試合連続のホームラン、5戦4発と量産態勢。これについては「ここ25試合で12本塁打です。このペースを162試合続ければシーズン78本塁打。楽しみのために言っただけだからね」と、単純計算ながら凄まじいペースであることを伝えていた。



