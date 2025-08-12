FIBA3x3¥æー¥¹¡¦¥Íー¥·¥ç¥ó¥º¥êー¥°2025¥¢¥¸¥¢STOP£±¡Ä½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤¬Ãæ¹ñÂåÉ½¤òÇË¤êÍ¥¾¡
¡¡8·î11Æü¡¢Ãæ¹ñ¡¦î¸îÂ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖFIBA 3¡ß3 ¥æー¥¹¡¦¥Íー¥·¥ç¥ó¥º¥êー¥° 2025 ¥¢¥¸¥¢¡×¤Ç3x3U23½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤¬STOP1¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ðー¤ÏÅÄÃæÊ¿ÏÂ¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¥¢¥ó¥Æ¥íー¥×¥¹¡Ë¡¢²ÖÅçÉ´¹á¡ÊENEOS¥µ¥ó¥Õ¥é¥ïー¥º¡Ë¡¢°ËÇÈÈþ¶õ¡Ê¥È¥è¥¿ËÂ¿¥¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥é¥Ó¥Ã¥Ä¡Ë¡¢À¾¥Õ¥¡¥È¥¥¥Þ¼·Æî¡ÊÁá°ðÅÄÂç³Ø¡Ë¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾åÌî¿´²»¡ÊÃÞÇÈÂç³Ø¡Ë¤Ï¹µ¤¨¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤ÆÂÓÆ±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç²ñ½éÆüSTOP1¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥×ー¥ëB¤ËÆþ¤ê½éÀï¤Î¥Þ¥ìー¥·¥¢ÂåÉ½Àï¤ò21－4¤È°µÅÝ¤·¡¢Â³¤¯¥â¥ó¥´¥ëÂåÉ½Àï¤Ç¤â21－4¤Ç¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¾¡Íø¡£·è¾¡¤Ç¤Ï¥×ー¥ëA1°Ì¤ÎÃæ¹ñ¤ÈÂÐÀï¡£Ãæ¹ñ¤Î¥¹¥Ôー¥É¤È¹â¤µ¤Ë¶ì¤·¤à¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢10¸Ä¤Î¥Õ¥¡ー¥ë¤òÍ¶¤¤¡¢²ÖÅç¤¬7ÆÀÅÀÃæ6ÆÀÅÀ¤ò¥Õ¥êー¥¹¥íー¤Çµó¤²¤ë¤Ê¤É·ø¼Â¤ËÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢19－13¤Ç¾¡Íø¤ò¤ª¤µ¤áSTOP1¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡STOP2¤Ï8·î12Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥×ー¥ëB¤ÇÃæ¹ñÂåÉ½¤È¥Þ¥ìー¥·¥¢ÂåÉ½¤Î2¥Áー¥à¤òÂÐÀï¤¹¤ë¡£Æ±Âç²ñ¤Ï8·î17Æü¤Þ¤ÇÏ¢Æü¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛFIBA¥æー¥¹¡¦¥Íー¥·¥ç¥ó¥º¥êー¥°2025¥¢¥¸¥¢STOP1¤Ç½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤¬Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹
